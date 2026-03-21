營養午餐章Q核銷 農業部無財源續辦

20個縣市下學期起營養午餐將全面免費，團膳業表示，農業部維護的章Q核銷盼能繼續營運。（資料照）

食材若出包可迅速掌握流向 團膳業者盼延用

隨新版財劃法實施，中央財源大幅度分給縣市之後，廿個縣市政府下學期起營養午餐將全面免費，團膳業表示，農業部維護的章Q核銷盼能繼續營運；農業部表示，該系統將由農糧署維運至今年底，後續將另協助建置可溯源食材檢核系統，提供地方政府自行核算。

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新版財劃法實施 獎勵金補助回歸地方

農業部於二〇一六年下半年和教育部合作試辦學校營養午餐優先選用國產食材，並透過提供獎勵金方式，逐步導入採用三章一Q等履歷溯源標章食材，包含有機農產品標章、產銷履歷農產品標章（TAP）、CAS臺灣優良農產品標章（三章）以及QR Code生產追溯條碼（一Q），制度旨在確保食材安全性，主要用於學校午餐補助，幫助消費者追溯產地與生產者。

目前全台營養午餐使用章Q履歷食材覆蓋率超過九十九％，隨新版財劃法實施後，農業部去年宣布獎勵金等補助今年起回歸地方，迄今已有廿個縣市政府宣布，提供免費營養午餐。

中華民國餐盒食品同業公會全聯會理事長陳明信表示，過去團膳業者使用章Q食材，要跟行政單位申請撥款時，會使用由農業部負責維護的章Q核銷系統，該系統資料庫可追蹤所有業者使用食材來源，若某批食材抽檢發生問題，可迅速追蹤、掌握供應給哪些學校。

去年底系統本要叫停 協調撐到今年底

不過農業部指出，「學校午餐三章一Q食材補助經費核算系統」一年的維運費用約五百萬元，新財劃法實施後已無法編列經費維護，去年底該系統本要叫停，在政院食安辦出面協調後，農業部將維運至今年底。

因溯源食材經費已轉由地方政府自行運用支應，農業部說明，為協助地方推動，後續將訂定指引並協助建置可溯源食材檢核系統，提供地方自行核算，相關經費則由地方支應。

團膳業者指出，該系統已全面電子化並經多年優化使用者介面，可迅速掌握風險食材，盼該系統可繼續營運。此外，章Q食材措施關係到契作，農民可有穩定收入，擔心物價通膨下，恐有業者使用成本低的進口食材，呼籲中央應盡速通過營養午餐專法。

教育部：將與農業部、地方政府商議合作

教育部國教署組長邱秋蟬表示，「食材補助經費核算系統」係農業部二〇二一年起為推動學校午餐採用國產可溯源食材補助經費而建置，為鼓勵地方政府持續補助學校午餐使用國產可溯源食材，使學校申請作業順暢，經行政院食安辦協調，未來請農業部持續補助該系統維運。

邱秋蟬表示，教育部將與農業部及地方政府共同合作，推動學校午餐使用國產可溯源食材，以保障學校午餐品質。

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