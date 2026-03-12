擺脫洗腎王國 立委、專家籲推國家級慢腎防治政策

立法院厚生會、台灣腎臟醫學會呼籲，政府應參考過去C型肝炎防治成功經驗，建立腎病防治「國家級策略」。（記者林志怡攝）

台灣常年被稱為「洗腎王國」，末期腎病發生率居高不下，立法院厚生會、台灣腎臟醫學會呼籲，慢性腎病嚴重影響國人餘命與生活品質，政府應參考過去Ｃ型肝炎防治成功經驗，建立腎病防治「國家級策略」，明定政策目標、落實跨部會資源整合，從源頭阻斷患者病程演進。

我末期腎病發生率 遠高於日韓

立法院厚生會秘書長王正旭說，我國末期腎病發生率達每百萬人口五三六人，透析盛行率則達到每百萬人口三八〇六人，均居於世界之冠，遠超過日韓等國。

慢腎患者僅3.5％自知罹病

而慢性腎病與國人餘命關係密切，以卅五至卅九歲族群來說，透析患者的平均餘命約十八．八年，與全民平均餘命四十五年有明顯差距，但研究顯示，我國慢性腎病患者僅有約三．五％知道自己罹病，不利於早期介入與治療。

雖目前國民健康署、健保署持續推動相關防治作為，但王正旭指出，國內服務早期腎病患者的腎病健康促進機構仍屬少數，政府應擴大並持續提供相關機構服務量能，透過定期腎功能跟蛋白尿檢測，強化1A至3A期的早期、輕中度腎病患者健康管理。

厚生會榮譽會長劉建國強調，過去台灣為應對Ｃ型肝炎威脅，擬定「國家消除Ｃ肝政策綱領」，以國家高度執行防治工作、訂定明確的關鍵績效指標，去年已提前達成世界衛生組織的消除Ｃ肝目標，取得顯著成效，我國應比照過去Ｃ肝防治經驗，建立跨部會的慢性腎病防治架構、訂定國家防治政策綱領。

借鏡Ｃ肝 鎖定降新發透析人數

台灣腎臟醫學會前理事長黃尚志也認為，目前不論是健檢或醫療照護網的建立，核心指標都鎖定「降低新發透析人數」，尤其高齡者容易出現共病，是未來一大防治重點，未來應透過早期篩檢、風險分級、接軌國際治療與照護計畫，Ｃ肝滅除確實是很好的政策典範。

國健署、健保署將合作討論

國健署署長沈靜芬表示，國健署持續和健保署合作完善早期慢腎整合照護醫療，增加健康促進機構中的診所數量，未來是否成立腎病專案辦公室，會再帶回衛福部討論；健保署副署長張禹斌也說，成立專案辦公室、訂定政策指標等，會與時俱進並與專家討論相關事宜。

