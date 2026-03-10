為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    東京食品展 台灣194家參展

    2026/03/10 05:30 駐日特派員林翠儀、記者楊媛婷／東京─台北連線報導
    東京國際食品展今天登場，台灣館昨舉辦展前記者會，邀請日本女星矢田亞希子（左）擔任代言人，外貿協會董事長黃志芳（右）表示，希望藉由食品展向世界展現台灣食品的實力與魅力。 （駐日特派員林翠儀攝）

    東京國際食品展今日開幕，台灣今年共有一九四家廠商參展，外貿協會董事長黃志芳昨在展前記者會表示，上週是台灣在日本的WBC棒球週，本週則是台灣食品在日本的「Team Taiwan」台灣週，希望藉由這次食品展向世界展現台灣食品的實力與魅力。

    展前記者會邀請日本知名女星矢田亞希子擔任代言人，記者會上她品嚐以台灣鳳梨、米粉和芋頭製作的創意點心，頻頻稱讚「台灣甜點真的很好吃」。

    今年台灣由經濟部攜手農業部、外貿協會、十五個縣市政府、十家食品公協會及一九四家企業共同參展。黃志芳指出，去年台灣食品對日本出口七億美元，是台灣食品第二大出口市場，而日本也是台灣第三大食品進口來源，顯示台日食品供應鏈高度互補。

    駐日代表李逸洋補充，台灣毛豆去年對日出口達四九六〇萬美元，占台灣毛豆出口量約七成，在日本市占率約四成，大家在日本看WBC時，如果配酒吃毛豆，很可能就是來自台灣。

    不過，因藍白主導的立院削減農業部相關宣傳經費影響，農業部往年率團參加的廠商都是十二家以上，今年則首度減少減少到十一家，農業部表示，展場規模力拚不變，將持續主推台灣農產品。

