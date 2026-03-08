花藝市集音樂趴 台北杜鵑花季登場

台北杜鵑花季昨在大安森林公園登場，園區內杜鵑及繡球等多樣春季花卉，吸引民眾前往觀賞。（記者叢昌瑾攝）

台北杜鵑花季即日起至卅一日在大安森林公園登場，今年適逢十週年，以「拾起十年春光．綻放台北之花」為主軸，大安森林公園化身停泊於城市心臟的綠色方舟，並打造大型主題花藝裝置「拾花號 A’rk」杜鵑花屋，活動整合藝術裝置、生態導覽、音樂派對、親子互動、市集與攝影比賽等內容。花季限定的「安森音樂派對」每週六在兒童小舞台登場，邀請非洲鼓舞、拉丁爵士、民謠吉他等跨文化音樂演出。

公園處長藍舒凢指出，今年特別邀請榮獲柏林設計獎銀獎的藝術家王宏亨，以及隈研吾設計比賽最優秀獎得主藝術家王品淮，共同創作大型方舟藝術裝置「拾花號 A’rk」，作品融合自然木構、花卉展示與在地花農共創成果，方舟內可欣賞到超過八大品系的杜鵑，還有桃園區農改場合作借展的「桃園一號」紅玫瑰杜鵑、「桃園二號」火炬杜鵑，以及原生種杜鵑烏來杜鵑、自行雜交栽培品種杜鵑，使「拾花號」成為園區最具代表性的賞花與拍照亮點。

公園處表示，大安森林公園之友基金會長期認養的「杜鵑花心心」展區也沿著步道以玫瑰花瓣形式排列種植三七六株平戶杜鵑，將陸續綻放迎接民眾，並配合台北杜鵑花季在周邊種植多色繡球花。

