地表最強單親媽 空大第一名畢業

單親媽媽芊芊獨力養2兒，被孩子封「地表最強媽媽」。（記者蔡淑媛攝）

賣烤地瓜、自立爆米花、跑外送

單親媽媽芊芊獨立撫養二名兒子，為家計加入人安基金會當地瓜媽媽，揹著小孩擺攤賣地瓜，為照顧生病父母，更開始跑外送，也兼賣當團媽。她說：「為了養孩子，什麼工作都做！」她報考空中大學，去年以第一名畢業，成為孩子最好的榜樣，更一圓自己大學夢，孩子叫她「地表最強媽媽！」

一圓大學夢 做孩子的榜樣

芊芊是低收入家庭，但她正向樂觀，十一年前小兒子出生，沒有錢買奶粉，只能親餵，她參加人安基金會的單親媽媽烤地瓜方案，揹著孩子擺攤賣地瓜，也能隨時哺乳。她說：「苦是苦自己，希望讓孩子過好一點的生活」。

請繼續往下閱讀...

為了增加收入，芊芊疫情後改做外送，送孩子上學後就騎著機車在大街小巷穿梭，空檔回家看顧生病的父母，再做團媽兼賣人安的「寒士自立爆米花」，身兼數職養家。

由於孩子有注意力不集中症，芊芊報考空中大學，與孩子一起讀書，她三年半就畢業還拿到第一名，感動孩子，孩子情緒變得穩定、用功讀書。

芊芊說，就讀空大是一圓自己的大學夢，等孩子再大一點，要朝著幼教等相關工作努力嚐試，在逆境中創造自己價值。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法