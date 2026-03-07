為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    捷運三鶯線沿線噪音 將新增、加高隔音牆

    2026/03/07 05:30 記者黃子暘／新北報導
    捷運三鶯線沿線住戶在意的噪音問題，新北市捷運局將分區檢討，啟動隔音牆改善。（新北市捷運局提供）

    捷運三鶯線沿線住戶在意的噪音問題，新北市捷運局將分區檢討，啟動隔音牆改善。（新北市捷運局提供）

    新北捷：學校及人口密集區優先施作 最快一個月內招標 今年完成全線改善

    捷運三鶯線預計今年中通車，針對沿線住戶抱怨噪音問題，新北市府捷運工程局長李政安指出，市府近日完成十三場實地會勘收集民意，將分區檢討，設隔音牆改善，以學校及人口密集區優先施作，第一階段預計投入約六億元經費針對重點路段改善，包括新增、加高隔音牆等，最快一個月內啟動工程招標。

    測試初期列車行駛異音 已降噪

    李政安說明，降噪措施主要分為主動式及被動式減噪方式，主動式音源（車輛、軌道）降低才能有效讓噪音大幅減少；針對測試初期列車行駛異音，分析為測試階段有緊急煞車，導致鋼輪真圓度不足，已於去年底完成全車隊車輪鏇削，實測降低約十分貝，另針對清晨佈車與夜間收車時段影響，已調整作業流程，採取彈性收車模式後也改善。

    李政安指出，接下來，是以被動式減噪措施（增設隔音牆）搭配改善；三鶯線三鶯線設計時加嚴標準定一般路段八十分貝、學校等敏感路段七十五分貝，比法令標準值低五分貝，為回應民眾感受問題，捷運局將設隔音牆來改善。

    不同學區有個別方案 收班施工

    李政安說，改善以學區優先，並針對不同學校環境進行不同方案，如北大國小、鳳鳴國中新增二米隔音牆，三峽國中隔音牆加高二米，對人口密集區也提出個別改善方案，將納入各方意見、評估後盡快招標，但改善工程僅能利用半夜營運收班後三個小時施工，會努力在今年全線完成。

    捷運局補充，全線設置全罩式隔音牆經費高昂且降噪效果有限，甚至因聲音傳播原理，可能對高樓層住戶造成影響，如改善方案完工後仍有其他反映案件，將持續透過科學數據監測滾動調整。

    此外，為因應三鶯線通車，提升三峽老街周邊步行環境，交通局專門委員林昭賢表示，市府提前盤點沿線步行環境與交通節點，優先改善人行空間，已在台北大學站（恩主公醫院站）周邊的三峽區大勇路完成標線型人行道。

    林昭賢說，三峽老街路寬有限，假日人車動線交織情形明顯，交通局將標線型人行道自復興路延伸至文化路，全長約三百公尺，透過標線區隔人車空間，引導駕駛減速，三鶯線通車後，民眾可從台北大學站步行抵達三峽老街。

