美以聯手攻擊伊朗 觀光署：64團、1725名旅客受影響

美國、以色列前天對伊朗發動攻擊，伊朗隨後對海灣地區的美、以基地進行報復，導致中東航班中斷；台灣共有六十四團、一七二五名旅客行程受影響。（路透）

美以上個月二十八日對伊朗發動攻擊，伊朗隨後對海灣地區的美、以基地進行報復，許多中東航班中斷，杜拜、阿布達比機場關閉；交通部觀光署昨晚統計，攻擊事件發生後截至今日止，共有六十四團、一七二五名旅客（包含去程及回程）受影響，已請各相關旅行社妥為因應。

雄獅旅遊表示，截至今日有一團於杜拜行程中，團員均安，另有歐洲線及亞非線約三百人行程受到不同程度影響；各旅行社表示，將確保所有團員在安全的前提下，儘早安排返台航班。

劉姓女子參加可樂旅遊前往杜拜遊玩，週六手機收到空襲警報，劉女透過臉書報平安表示，當杜拜機場宣布關閉、阿聯酋航空無法起飛時，可樂旅遊第一時間啟動危機應變機制，妥善安排受影響的旅客入住當地的五星級飯店進行休息與避難。

在導遊與飯店的安排下，台灣旅客冷靜因應。劉女表示，當晚的杜拜依然美麗，她們在哈里發塔下平靜地享用著豐盛的開齋節自助餐，雖然收到手機警報要求民眾待在室內，但在五星級飯店的美食陪伴下，旅客們情緒穩定，大家也肯定旅行社的緊急安排。

觀光署旅行業組組長湯文琦提醒旅客，與旅行社保持密切聯繫，掌握旅行團可否成行，可依計劃出遊者多加注意安全事項。因戰爭影響致中東領空關閉許多航班取消，屬於不可歸責於雙方當事人事由，若旅客取消行程，旅行社應依國外旅遊定型化契約辦理，除已代繳規費、已支付必要費用外，餘額全部退還，旅客也可與旅行社協調延後出團或轉團。

航班取消 旅客滯留當地

增加費用 由旅行社負擔

湯文琦強調，若航班取消致旅客滯留當地，依國外旅遊定型化契約規定，所增加的費用，應由旅行社負擔，不得向旅客收取，減少的費用也應退還旅客。

由於中東空域關閉、杜拜機場、阿布達比機場關閉，阿拉伯聯合大公國的航空公司阿聯酋航空、阿提哈德宣布暫時停止桃園往返杜拜、阿布達比的航班。國籍航空方面，華航、長榮航空皆正常。

