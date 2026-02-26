賞燈兼逛街 西門商圈消費享回饋

今年台北燈節周邊的商圈也紛紛響應推出燈節限定優惠，沅陵商圈舉辦「點亮沅陵彩燈節」。（北市觀傳局提供）

二〇二六台北燈節即日起至三月十五日在花博公園及西門町登場，周邊商圈也紛紛響應推出燈節限定優惠，悠遊卡公司推出悠遊付會員只要在「西門商圈活動店家」消費滿一〇〇元，最高享廿五％回饋，台北市觀傳局推薦民眾賞燈之餘，可到周邊吃美食逛街。

觀傳局指出，鄰近花博展區的中山商圈在花博公園入口廣場舉辦「慶元宵賞花燈」，參觀燈節前後可安排順遊雙城街夜市及晴光市場。位於台北孔廟前的大龍夜市推出「生龍活虎慶元宵燈節」活動，大龍公園也響應設置《貝貝與他的工具》燈組，周邊還有圓山商圈、至聖花博商圈、大龍峒商圈，都可一路順遊。

觀傳局表示，悠遊卡公司響應燈節，悠遊付會員只要在「西門商圈活動店家」消費滿一〇〇元，最高享廿五％回饋。在中山堂附近的城中五大商圈，包含榮町商圈舉辦「榮町漫市集元宵燈節活動」，結合中正區公所三月十四日舉辦「漢衣相逢、榮町漫遊」單身聯誼活動，以漢服妝扮復古漫遊榮町商圈和舊城歷史街區，體驗沉浸式賞燈。沅陵商圈舉辦「點亮沅陵彩燈節」，中華路影音街也設置音響造型打卡裝置，拍照打卡即可抽大獎。

