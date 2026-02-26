為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    賞燈兼逛街 西門商圈消費享回饋

    2026/02/26 05:30 記者孫唯容／台北報導
    今年台北燈節周邊的商圈也紛紛響應推出燈節限定優惠，沅陵商圈舉辦「點亮沅陵彩燈節」。（北市觀傳局提供）

    今年台北燈節周邊的商圈也紛紛響應推出燈節限定優惠，沅陵商圈舉辦「點亮沅陵彩燈節」。（北市觀傳局提供）

    二〇二六台北燈節即日起至三月十五日在花博公園及西門町登場，周邊商圈也紛紛響應推出燈節限定優惠，悠遊卡公司推出悠遊付會員只要在「西門商圈活動店家」消費滿一〇〇元，最高享廿五％回饋，台北市觀傳局推薦民眾賞燈之餘，可到周邊吃美食逛街。

    觀傳局指出，鄰近花博展區的中山商圈在花博公園入口廣場舉辦「慶元宵賞花燈」，參觀燈節前後可安排順遊雙城街夜市及晴光市場。位於台北孔廟前的大龍夜市推出「生龍活虎慶元宵燈節」活動，大龍公園也響應設置《貝貝與他的工具》燈組，周邊還有圓山商圈、至聖花博商圈、大龍峒商圈，都可一路順遊。

    觀傳局表示，悠遊卡公司響應燈節，悠遊付會員只要在「西門商圈活動店家」消費滿一〇〇元，最高享廿五％回饋。在中山堂附近的城中五大商圈，包含榮町商圈舉辦「榮町漫市集元宵燈節活動」，結合中正區公所三月十四日舉辦「漢衣相逢、榮町漫遊」單身聯誼活動，以漢服妝扮復古漫遊榮町商圈和舊城歷史街區，體驗沉浸式賞燈。沅陵商圈舉辦「點亮沅陵彩燈節」，中華路影音街也設置音響造型打卡裝置，拍照打卡即可抽大獎。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播