    首頁 > 生活

    二崙農水路改善 劉建國爭取近億元

    2026/02/26 05:30 記者黃淑莉／雲林報導

    雲林多處農水路年久失修，影響排水及農民安全，立委劉建國連兩天會同農田水利署副署長林國華、雲林管理處長林富元等人，會勘二崙鄉多處老舊農水路及辦理開工說明會，共計爭取近億元，其中東港后中排改善工程已進行中，預計明年一月完工。

    二崙位在多條排水末端，轄內多處排水系統因渠道老舊、砌石或土堤坍塌、雜草叢生，導致通水斷面不足，每逢大雨即發生溢堤淹水災情，農民叫苦連天。

    劉建國表示，二崙多數農水路已興建六、七十年，很多砌石溝、土渠結構崩塌、渠底破損，不僅影響農田排水與輸水機能，更造成路面狹窄與安全隱患，對農民的生命財產及農作收成構成威脅。

    劉建國指出，為徹底解決鄉親長年困擾，向中央爭取五七〇〇萬元辦理二崙東港后中排改善工程，完工後可改善近百公頃集水面積的排水能力，改善淹水問題。

    林國華表示，東港后中排改善重點有新設一公里長的座槽及強化護岸廿六公尺、拓寬渠道通水斷面，完工後可有效提升通流能力加快雨水排出速度，同時也會針對路面重新鋪設AC，因施工期長達一年請鄉親進出要注意安全。

    林國華說，對地方提出的東港后小排、東田尾小排、大北園小排、荷苞嶼小給的改善工程，初估經費約需三六二〇萬元，會儘速交由相關工作站辦理鑑界與工程設計，並針對有急迫路段優先編列經費處理。

