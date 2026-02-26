領行李等太久 台中機場︰增X光機

台中機場指出，今年海關有增加一台手提行李X光機，啟用之後，安檢動線已經有改善。（記者張軒哲攝）

台中國際機場旅客日漸增加，去年陸續有機場旅客及民代反映台中國際機場從行李領取到出關的等候時間過長，台中機場昨日指出，今年海關有增加一台手提行李X光機，啟用之後，安檢動線已經有改善。

旅客抱怨 領取到出關花一小時

台中機場出境跟入境時間較桃園機場快速，但仍有許多旅客抱怨台中機場若遇到有其他班機同時間抵達，從行李領取到出關的等候時間，甚至達一小時，航廈空間有限，返國旅客擠在行李轉盤前，場面混亂。

立委蔡其昌指出，去年邀集中央相關單位會勘台中機場，為緩解報到人潮，台中機場報到櫃檯由廿四個增至卅四個，增設四座e-Gate自動查驗通關系統提升出入境效率，啟動入境分流措施，提升檢疫效率，盼能縮短旅客入境時間。

收割蔡其昌政績？江啟臣遭洗版

另外，星宇航空近年拓展台中機場國際航線，成為台中飛航東北亞主力，立法院副院長江啟臣前天在臉書貼文分享造訪星宇航空，遭到多名網友洗版，質疑收割蔡其昌政績，留言達二千多則「謝謝蔡其昌」。

對此，蔡其昌指出，國際航線能順利開拓，也是因為市場需求與中部鄉親支持，展現中部地區具備強大的商務與觀光實力，其實這是大家的功勞，現在看到更多委員也開始願意來關注這個議題，也是好事。

江啟臣說，感謝蔡其昌及其他民代爭取航線共同關心台中機場，航線與基礎建設不同，自己會積極反映業者心聲，要求政府強化硬體設施，讓台中能成為真正的備降機場外，努力拓寬機場滑行道、未來讓廣體客機也可起降，另外增加飛機維修保養空間與設施，同時規劃台中機場直達交通接駁系統，努力讓二〇四五年的改建計畫大幅提前。

有旅客及民代反映，台中機場從行李領取到出關的等候時間過長。 （記者張軒哲攝）

