《城市開箱》北市「微光盒子」 守護脆弱兒少避風港

位於台北市文山區興隆社宅一隅的「微光盒子」，陪伴孩子治癒成長過程中未修復的傷痛。（記者蔡愷恆攝）

北市首個以「創傷知情」為核心的兒少組織 盼用溫暖陪伴接住墜落的孩子

記者蔡愷恆／專題報導

對某些孩子來說，家不見得是永遠的避風港。隨著越來越多的「脆弱家庭」通報，這些家庭的孩子長期面對壓力下的「複雜性創傷症候群」，被視為「問題孩子」或壞孩子；文山區興隆社宅一隅的「微光盒子」，是台北市卅餘個兒少據點中，首個以「創傷知情」為核心的組織，透過創造充滿玩心、接納與陪伴的環境，成為這些孩子能真正卸下防備的安心去所，讓他們重新練習如何被愛、學習怎麼與人好好相處。

北市脆弱家庭通報 年逾8千件

台北市社會局統計「脆弱家庭」通報件數，自二〇二二年起，每年都超過八千件，去年累計至第三季已超過六七六七件。「脆弱家庭」環境可能存在心理或生理暴力、物質成癮或是犯罪等需要支持與介入，導致孩子出現「複雜性創傷症候群」，因此表現出「問題行為」。微光盒子共同創辦人蕭羣諭指出，這些行為只是孩子在失序生活中發展出的生存本能。

玩偶、漫畫、遊戲機 歡迎來「軟爛」

一走進「微光盒子」，迎接的是一整排靠牆的娃娃玩偶，四周打造得如一座理想的童年遊樂場：左側是堆滿漫畫與懶骨頭的「軟爛區」，旁邊設有撞球桌、折疊桌球桌和遊戲機等。白板上寫滿了外人難懂的暗語，那是孩子們溝通的排球戰術、規則。右側近門處是卡拉OK室，從鋼琴到電子鼓一應俱全。

卡拉OK室後是諮商室，角落鋪設著整齊的巧拼，堆滿棉花娃娃，牆壁也貼上軟墊。蕭羣諭說，曾遇過一名身高約一八〇公分的高壯孩子，失控時把菜刀摔在地上，在晤談室勒住他的脖子、推向牆壁。蕭羣諭看穿他憤怒下的恐懼與委屈，表示「我不會害怕你這樣做，但我需要知道你怎麼了，我不會像其他人一樣離開。」數小時的陪伴後，孩子終於願意敞開心胸。

蕭羣諭說，問題行為其實是孩子在失序生活中學會的生存本能反應，如用憤怒展現力量的戰鬥、逃跑、討好，或關閉所有感覺的凍結反應，武裝自己。但一般教育或社工體系的陪伴時間，往往不足以消融孩子累積十幾年的傷痛。微光盒子不試圖成為照亮全城的暖陽，只是嘗試接住每個墜落的孩子，陪他們找到屬於自己的光芒。

進入「微光盒子」據點左側，會看見堆滿漫畫與懶骨頭的「軟爛區」，讓孩子徹底放鬆。（記者蔡愷恆攝）

