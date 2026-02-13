智生活３百萬用戶 個資恐外洩

消基會檢驗智生活App，發現高達16項測試項目不合格，有個資外洩、交易攔截、管理缺失等風險。（消基會提供）

標榜最高資安等級 消基會公布16項資安漏洞

社區智慧服務管理「智生活」App，標榜有三百萬用戶，可享包裹通知、公設預約、手機開門及繳納管理費等功能，且通過MAS L3最高等級資安標章，不過消費者文教基金會檢驗後發現，其安卓最新版本（v4.13.0）有高達十六項測試項目不通過，可能有個資外洩、交易攔截等風險。

智生活：啟動修補作業

「智生活」公司回應，已啟動跨部門專案小組，逐項核對、修補及第三方複測驗證作業，也將持續強化App的資安強度與管理韌性。

消基會董事長鄧惟中表示，智生活有包裹代收、繳費通知等多元功能，尤其智慧社區App關聯整個社區，資安需求應比個人用途的App嚴格；官網宣稱已取得MAS L3最高等級的資安標章，但消基會委託國家資通安全研究院檢測「安卓版v4.13.0」時，卻發現有十六項檢驗不通過。

消基會歸納出此App有三大資安與隱私風險，包括用戶個資外洩；缺乏交易時再次驗證與防覆蓋保護，駭客可能在背景側錄輸入動作，盜取金流權限；隱私宣告不全、連線識別碼容易被預測，增加帳戶連線風險。

消基會：別綁高額信用卡

鄧惟中提醒，若民眾仍須使用智生活，建議盡可能關掉App存取權，也不要綁定高額信用卡或開啟自動儲存密碼的功能，並頻繁清理App快取資料。

「智生活」說明，已建立常態化資安管理流程，依ISO 27001與ISO 27701進行管理與最佳化，包含持續進行例行性掃描與事件演練，會將消基會提醒納入改善清單。信用卡交易資訊部分，是由第三方金流服務處理，智生活系統不會儲存機敏資訊。

籲政府動態治理免費App

消基會監察人卓政宏表示，智生活是免費的App，但為了能精準投放廣告，積極收集使用者各種資料，可能有資料外洩的風險，建議政府應從「靜態認證」轉向「動態治理」。

國家資通安全研究院副院長龔化中呼籲，政府與標準制定單位（如數發部、台灣資通產業標準協會）建立抽驗與追蹤機制，針對高風險App實施年度抽測，且若軟體在通過檢測後短時間內爆發重大已知漏洞，應追究實驗室檢測不實責任。

智生活App。（取自智生活網頁）

