賴清德關心紡織 業者憂「紅色供應鏈」傾銷

總統賴清德昨天到彰化縣聚隆纖維公司，關心產業發展。（記者顏宏駿攝）

總統賴清德昨天率領中央團隊到彰化縣芳苑鄉的聚隆纖維股份有限公司，關心紡織產業發展現況。業者說，他們過去一年面臨最大挑戰，就是對美關稅未定，其次是「紅色供應鏈」，由國家（中國）資本補助紡織廠，再以廉價貨傾銷到全世界，業者感謝政府對美關稅打出漂亮一仗，接下來更要創造產業價值。

業者︰研發新產品 政府多輔導

賴清德表示，去年四月二日美國總統川普宣布對等關稅，行政院長卓榮泰馬上率領團隊盤點，受影響的經濟產值達九三〇億元，中小企業受影響的部分就達四六〇億元，政府很快掌握對等關稅對傳統產業的影響，政府對中小企業的照顧也達四六〇億元；行政院副院長鄭麗君率領團隊對美談判，最後結果就是十五％且不疊加，讓傳統產業可以跟韓國、日本等競爭對手站在公平位置競爭。

他強調，政府對中小企業一定要關心，因為全台中小企業共一六〇幾萬家，提供九〇〇萬個工作機會，占台灣整體就業機會八成，傳統產業能發展，台灣的經濟就能立於不敗之地。

聚隆纖維公司董事長周文東致詞時表示，感謝政府對美關稅談判成功，紡織業另一挑戰是「紅色供應鏈」導致的價格結構失衡，對台灣產業接單經營上有很大壓力，所以研發高品質化、差異化的新產品，是企業必然發展方向，希望政府多加輔導協助。

賴盼企業發財 盡量使用政府資源

賴清德回應說，紡織業也面臨競爭國的挑戰，主要是中國低價紗線，還有碳排管理等，政府盡國家力量做好談判，還要協助紡織業克服難關繼續發展，政府目的只有一個，「就是希望你們馬上發財」，企業主可以盡量使用政府資源，經濟部去年也特別成立產業競爭力輔導團來協助產業。

