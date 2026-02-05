為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    升學網熱門科系 有證照易就業最夯

    2026/02/05 05:30 記者林曉雲、楊綿傑／台北報導
    台灣半導體業發展快速，需才孔急，許多大學都推出新學制，中原大學獲教育部核准成立「半導體產業學士學位學程」，預計115學年度起招生。（中原大學提供）

    大學學測考生將進入選填志願關鍵期，大學問網站昨日公布高中生百大熱門科系排行，以該網站過去一年累計逾五千四百萬筆數據分析發現，「一畢業即有證照」或「可直接銜接科技產業鏈」的科系為高中生熱門志願版圖。

    藥學、護理選填志願受青睞

    大學問執行長魏佳卉表示，嘉南藥理大學藥學系奪下第一，顯示具備國考證照與明確就業出口科系受學生青睞。此外，屏科大獸醫、大仁科技大學藥學、長庚科技大學護理、台北護理健康大學護理等，也是中段分數考生重要防守型志願。

    台大除電資、醫牙、法律、財金等傳統熱門領域外，國企、會計及工管系也首次入榜。

    AI影響由短期熱潮轉為結構性調整，傳統資工、資管系所略為降溫，魏佳卉表示，結合資訊與財經的跨域科系，以及融入AI技術的數位設計學類，逐漸成為新焦點。

    實踐大學前校長陳振貴認為，選科系三要素分別為國考證照、產業發展趨勢、國家拓展方向等。嘉藥辦學不錯，又有證照加持，自然熱門；現國際拓展焦點放在日本及東南亞等地，也帶動日語系在外語學群一枝獨秀。

    電機資工與AI科系持續熱門

    得勝者文教升學輔導專家江青釗分析，嘉南藥學招生名額多，藥師到醫院、連鎖藥局或開業收入都不錯，工作壓力也比較輕。理工領域方面，頂大乃至中字輩的電機資工與AI科系持續熱門，近年觀察到部分學生若無法錄取頂大，會往技職體系的台科大或北科大移動。

