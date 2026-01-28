霍諾德攀101引模仿潮 議員︰2公尺高就會摔重傷

美國傳奇攀岩大師艾力克斯．霍諾德成功徒手攀爬台北一〇一，卻引發模仿潮。（資料照）

要求制定攀岩場館規範 體育局︰月底公告指引

美國傳奇攀岩大師艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）成功徒手攀爬台北一〇一，引發模仿潮，台北市議員游淑慧示警說，體育局統計二〇二二年至二〇二五年間，台北市攀岩館發生九起意外申訴案，八件是骨折，民眾切勿輕易試險。體育局表示，北市現有公私立攀岩及抱石館十七間，去年已邀專家學者開會研定相關設備稽核項目及安全規範，一月底將公告指引，維護場館營運安全。

3年9起申訴案 傷者多為初次體驗

「其實只要兩公尺的高度，就能毀掉健康」，游淑慧指出，體育局統計，二〇二二年至二〇二五年間，北市攀岩館發生九起嚴重申訴案，其中八件是骨折，包含嚴重的「脊椎壓迫性骨折」，多數傷者都是「初次體驗」，僅從兩公尺摔下就受重傷，顯示即便不高、有軟墊，仍具相當危險性。

游淑慧︰須落實教練比與裝備檢查

游淑慧表示，去年接獲攀岩館骨折意外陳情後，調查發現法規對攀岩場館的安全管理、消費者保障漏洞百出，她便提案要求體育局擬定嚴格的攀岩場館安全管理標準，制定規範，落實教練比與裝備檢查，確保初學者在任何攀岩館都能獲得充分指導與保護，也應強化消費者投保機制，避免發生意外時，民眾權益受損。

體育局表示，現有公私立攀岩及抱石館共十七間，公立場地包含萬華、士林、南港、北投、內湖、中山、文山運動中心，以及青年局攀岩館共八處；現行規範要求辦理公共意外責任險、定型化契約及場館設施設備須依照運動部制定的「運動設施規範及分級分類參考手冊」規定設置。

體育局說，去年已邀集相關單位及專家學者召開「研商攀岩及抱石場地設施設備稽核表及調整相關安全規範會議」，研訂業者須公告相關資訊如場館基本資訊、安全標語、駐場教練資訊等，現場須設至少一名具相關教練執照及急救證書人員監控現場等，預計一月底公告規範指引。

