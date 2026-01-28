胡扯新冠疫情爆發 台灣未示警／外交部斥世衛 不該遺漏任何國家

莊人祥表示，雖然台灣並非WHO會員國，但始終善盡全球防疫責任。（記者侯家瑜攝）

美國上週退出世界衛生組織（WHO），指責WHO於二〇一九年忽視台灣發出的新冠肺炎早期示警，WHO專家范科霍芙則稱，台灣並未向WHO預警，只有索取資訊。外交部發言人蕭光偉昨怒斥，范科霍芙所言錯誤，並非事實，強調WHO如今應要明白，不應該疏忽或遺漏任何一人或一個國家；衛福部常務次長莊人祥直言：「世界衛生組織忽略台灣提出的箴言，是對全世界的損失。」

蕭光偉昨於外交部例行記者會指出，疾管署早在二〇一九年十二月卅一日即掌握中國武漢至少出現七例「非典型肺炎」病例，基於SARS經驗高度警覺，當天即依「國際衛生條例」（IHR）以電郵通報WHO聯繫窗口，並特別提及病例已進行隔離治療，提醒公衛專業人員注意人傳人風險。

請繼續往下閱讀...

2019年12月31日即以電郵通報

蕭光偉也強調，現在不是爭論有沒有示警或有沒有忽視警告，「經過了這麼多年，WHO應該要清楚明白，為了全人類的公益，不應該疏忽或遺漏任何一人或一個國家」。

莊人祥：WHO未進一步確認風險

美國正式退出WHO後，蕭光偉指出，我國宗旨及目標並未改變，仍希望爭取受邀以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA），及完整參與WHO各項會議機制及活動，台灣能做出的貢獻及在醫衛扮演的領導角色，相信全世界都能受惠。

莊人祥昨表示，雖然台灣並非WHO會員國，但始終善盡全球防疫責任。二〇一九年十二月卅一日清晨，台灣透過網路發現中國武漢出現「非典型肺炎」病例，由於中國過去將SARS稱為非典型肺炎，加上患者遭隔離治療，台灣公衛人員高度懷疑可能涉及人傳人，立即主動致函WHO求證，信中明確點出病例特性，但WHO僅回覆「已轉交相關單位處理」，未進一步確認風險。

由於未獲回應，台灣當天在高度警戒下，率先啟動入境登機檢疫與邊境管制措施，事後證明判斷正確，也成為台灣防疫成功的重要關鍵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法