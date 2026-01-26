總統恭喜霍諾德完成挑戰 直呼感動

賴清德昨貼出多年前玩飛天盪鞦韆的陳年梗圖，「我大概只能這麼高，Alex真的太了不起了」。（擷取自賴清德Threads）

美國自由攀岩好手艾力克斯霍諾德昨天完成徒手攀爬台北一〇一的歷史性創舉，總統賴清德在社群恭喜勇敢無懼的霍諾德完成挑戰，不只讓世界看見一〇一，也看見熱情的台灣人與這塊土地美麗風景，前總統蔡英文也認為，霍諾德鍥而不捨、一步一步向上攀登，正如台灣走向世界的勇氣，並見證當勇氣與夢想相遇，就能完成大事。

感謝讓台灣站上國際幕後英雄

賴清德在社群發文指出，昨天有很多人在台北一〇一底下、電視機前，看著霍諾德赤手攀爬台北一〇一，過程真的很緊張，讓人心臟跳得很快，恭喜勇敢無懼的霍諾德完成挑戰，也謝謝促成這場挑戰、讓台灣站上國際舞台的每一位幕後英雄，隨著Netflix的直播鏡頭，不只讓世界看見一〇一，也看見熱情的台灣人、還有這塊土地美麗的小山與風景，真的讓人很感動！

小英：正如台灣走向世界的勇氣

前總統蔡英文也發文表示，這場挑戰完成了霍諾德的夢想，也讓世界看見台灣的安全、有序與繁榮；看見台灣願意與國際連結、與世界分享的熱情與自信，霍諾德的鍥而不捨、一步一步向上攀登，正如台灣走向世界的勇氣。謝謝霍諾德，讓我們再次見證：「當勇氣與夢想相遇，就能完成看似不可能的大事。」

台北市長蔣萬安昨也在臉書發文表達敬佩，恭喜霍諾德寫下歷史，讓全世界在今天一起抬頭看見台北一〇一，並感謝台北一〇一邀請霍諾德，促成此非凡成就，並統計約卅個公私部門共同協力，包括交通部民航局、台北市文化局、交通局、警察局、公園處等單位，動員上百人次跨機關協調與安全整備。昨上午九點在霍諾德開始攀爬前，一〇一東南側就聚集不少民眾，北市警察局共派遣卅一名警力、十九名義交維持交通秩序。

