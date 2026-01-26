為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「心臟漏拍挑戰」 賈永婕：緊張到想退休

    2026/01/26 05:30 記者傅茗渝／台北報導
    霍諾德完成挑戰後，和賈永婕緊緊相擁。 （翻攝自IG）

    霍諾德完成挑戰後，和賈永婕緊緊相擁。 （翻攝自IG）

    全台灣昨屏息守候九十一分鐘，在美國傳奇攀岩大師艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）雙手觸及台北一〇一頂端的那一刻，轉化為震耳欲聾的歡呼！隨著打破人類紀錄的任務圓滿達成，在幕後頂住排山倒海壓力的台北一〇一董事長賈永婕也難掩激動與欣慰，直呼這場心臟漏拍的挑戰讓她緊張到想退休，如釋重負後和霍諾德緊緊相擁。

    質疑聲下達成不可能任務

    這場史無前例的盛事，背後隱藏著極高的輿論挑戰與精密部署。面對外界初期質疑這是場不負責任的賭博，賈永婕展現強悍的決策高度，她嚴正回擊，強調極限運動的核心在於極致的訓練、環境演算法與心理控制，所謂的專業正是為了確保「不失手」而存在：「勇氣從來不是盲目冒險，而是在準備充分之後，仍願意面對挑戰。而這，正是這場活動真正想傳遞的價值。」

    賈永婕說，為了達成這項不可能的任務，國際專業團隊進行了嚴密的結構分析與氣候應變計畫，將風險管理推向科學極致，她堅定地表示，台灣並非在尋求國際認同，而是深知這片土地值得與世界同步站在同一個舞台上被看見。

    5根旗桿全面換裝國旗

    賈永婕更在宣傳細節中展現「行銷心機」，有眼尖網友發現，台北一〇一外的五根旗桿在挑戰當日「全面換裝」，一改往常僅掛一面國旗的慣例，將五根旗桿全數掛上國旗，如此巧妙安排，確保了霍諾德在低樓層攀爬的每一幀直播畫面中，國旗都能精準地與這位傳奇巨星同框。賈永婕事後也霸氣認了，這是她特意設計的驚喜，就是要讓全世界不管怎麼拍、都能看見台灣。 

    在成功的光環背後，賈永婕也向曾經的質疑聲浪「討公道」，坦言接下任務後飽受謾罵，但樂觀性格讓她將壓力轉化為動力。她笑稱，若非當初被罵得體無完膚，現在也無法體會這種超越期待的快感，隨著挑戰落幕，她感謝台北一〇一與台北市政府團隊的通力合作，也證明台灣人具備敢做敢當的「guts」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播