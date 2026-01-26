「伴顆茶」薪傳 北埔水 社區安老

社區長輩帶領國中生了解如何製作「伴顆茶」。（記者黃美珠攝）

推出「水磜風華」品牌 培養出客家黑茶師長者 並加入國中生

記者黃美珠／專題報導

新竹縣北埔鄉水磜社區讓長輩能獲在地、好品質長者照顧的策略，發展社區產業生產金勾子蘿蔔、梅干菜等農特產品，也推出「水磜風華」社區茶品牌，先有「客家三草茶」問世，近年又在「酸柑茶人」劉還月幫忙下，創立客家黑茶「伴顆茶」，從社區長者培養出客家黑茶師，去年再添五名國中生參與薪傳，用銀青共學慢慢打造客家黑茶成水磜社區的代表性產業，目標就是要能以社區產業的營收，穩定提供長者在地安養。

銀青共學打造產業 穩定營收供長者安養

水磜社區發展協會理事長徐美玉說，透過農業部綠色照顧，從社區長者培訓出五名客家黑茶師，並用陪伴長者的企業概念，推出「伴顆茶」；去年再用縣府社會處補助，辦理銀青客家黑茶師共學，進一步推動客家黑茶成為水磜社區新產業。

酸柑茶人劉還月研發 融合茶果中草藥香

伴顆茶原技術來自「酸柑茶人」劉還月研發推廣的「半顆茶」。這是他參用黑茶後發酵工藝，加上傳統客家涼茶的飲茶習慣，把剖半的檸檬、虎頭柑填塞，混有依四季時令而生的葉下珠、白鶴靈芝等中草藥和果肉的茶葉，經至少三蒸三曬、後發酵做出半顆茶「球」，不用煮，只要熱水一沖，茶葉自然舒展，茶香、果香、中草藥香層次豐富又天然，是當代喜歡茶飲者便利喝的好選擇。

為滿足現代人喜歡短期內方便喝、口感好，沒有工業糖精、香精的喝茶需求，三、四年前他改良酸柑茶，引用客家涼茶廣採地面隨處可見中草藥的概念，把混有果肉和中草藥的茶葉塞入剖半的虎頭柑或檸檬，三蒸三曬後，不用煮直接沖泡就能把茶葉、果香、中草藥味嚐遍，以此重新詮釋這個經典的客家飲茶文化，如今已開發有二、三十種不同風味。

現在社區產業產品除原有的金勾子蘿蔔、菜脯、梅干菜，二〇二一年推出紫蘇、艾草以及魚腥草所作茶包或茶餅的「客家三草茶」品牌，二〇二四年「伴顆茶」問世，讓人看到長者的長期照顧，在北埔水磜社區有個穩定可期的未來。

「酸柑茶人」劉還月（前中）協助新竹縣北埔鄉水磜社區打造「伴顆茶」社區產業。（記者黃美珠攝）

「半顆茶」不用煮，直接熱水沖開就能喝。（記者黃美珠攝）

「伴顆茶」至少要歷經三蒸三曬。（記者黃美珠攝）

