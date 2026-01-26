南庄苗20線花海 預計2月盛開

苗栗縣南庄鄉為國際慢城，是知名景區，南庄鄉農會為迎接農曆春節，與鄉內青農合作，在苗廿線沿途種植向日葵、波斯菊、油菜花等綠肥植物，總面積達卅六公頃。鄉農會表示，預計二月起盛開，花期到二月底，歡迎遊客慢遊享受南庄之美。

南庄鄉農會表示，卅六公頃的花田，以向日葵為主力，栽種面積有廿二公頃，金黃色花海，象徵陽光與活力。另有九公頃的波斯菊，粉白交織的花瓣隨風搖曳，增添浪漫氛圍；五公頃的油菜花田則展現傳統農村景觀的質樸底蘊；還有一公頃的萬壽菊，橘黃亮麗的花朵，俏皮點綴其間。

請繼續往下閱讀...

鄉農會總幹事陳乾安表示，透過這卅六公頃的花海景觀作物，除了能吸引觀光人潮，藉此分散出入南庄主幹道縣道一二四乙線的龐大車潮之目的，花期結束後這些作物將現地翻耕成為天然的「綠肥」，為下一季的耕作儲備有機養分，落實友善耕作的理念。

為迎接農曆春節假期，南庄鄉農會配合苗栗縣政府「苗栗縣賞花專區計畫」，經農委會與縣府指導補助，透過農田轉作與景觀維護，營造美麗花海。鄉農會表示，現已陸續綻放，預計二月起盛開，將以最美的姿態迎接遊客造訪，二月底春耕開始前都能欣賞，並提醒民眾賞花時保持公德心，切勿進入花叢踩踏或採摘。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法