桃市正光路警察宿舍公辦都更上梁 社宅房型開箱

桃園市正光路警察宿舍公辦都更，社宅有3種房型，圖為2房型，適合小家庭入住。（記者鄭淑婷攝）

興建2棟255戶社宅及1棟警政大樓 明年底開放登記 2028年入住

桃園市正光路警察宿舍公辦都更案昨日舉行上梁典禮，完工後將提供兩棟共二五五戶社會住宅及一棟警政大樓，三種社宅房型樣品屋也曝光；市長張善政表示，社宅預計明年底開放登記、二〇二八年入住，為支持中央政策，將保留廿％、約五十戶婚育宅，減輕年輕夫妻育兒負擔。

減輕育兒負擔 保留約50戶婚育宅

正光路公辦都更基地原為警眷宿舍及部分私有地，是首件由桃園市政府擔任實施者的公辦都更案，二〇二三年六月開工，工程進度逾四十一％，三棟大樓已見雛形，社宅預計明年六月完工，警政大樓亦同，後續進行驗收程序。

桃市府住宅發展處表示，正光路公辦都更基地面積約〇．八四公頃，完工後將同時打通正光路七十一巷瓶頸道路，改善當地仁愛市場舊街區連接到正光路的交通。

住宅處指出，警政大樓為十六層建築，一到四樓將由交通大隊進駐，五到六樓為少年警察隊及婦幼警察隊、七到八樓為家庭暴力暨性侵害防治中心、九到十一樓警察局辦公室、十五到十六樓提供警察宿舍，十二到十四樓則為安置戶；另兩棟十七層樓建築提供二五五戶社宅，預計明年底開放登記，並將保留婚育宅提供新婚兩年內的家庭，及育（孕）有一名以上未成年子女及三代同堂家庭優先入住，入住總時長為十二年，配合市府可負擔住宅計畫，未來家庭可再銜接桃園居住的生活圈。

社宅1到3房 2房型佔41％最多

社宅房型分為三種，一房型佔卅五％、二房型四十一％、三房型廿四％，住宅處昨也展示三種房型樣品屋，張善政、議員凌濤、陳美梅等人參觀後，笑說社宅品質真的非常好，都想搬進去住了。

正光花園新城公辦都更 成功招商

住宅處表示，正光路公辦都更案從設計到施工陸續獲得多個獎項及在地民眾的肯定，也對緊鄰的正光花園新城社區海砂屋有示範作用；去年底搭配市府的都更專案，已完成桃園首件海砂屋公辦都更招商，卅多年的海砂屋社區終於取得實質都更進展，將由桃園住都中心擔任實施者，預計三月簽約，盼帶動舊司法園區（現環保局園區）串聯桃園市政府辦公大樓的整體都市風貌。

桃園市正光路警察宿舍公辦都更案，19日舉行上梁典禮。（記者鄭淑婷攝）

