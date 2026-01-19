桃園舊城區改造 散步廊道成型

桃園「七七藝文町」前身為桃園警察局日式宿舍群。 （記者鄭淑婷攝）

都發局將成立駐地工作站 提供老屋更新輔導、招牌補助等諮詢

記者鄭淑婷／專題報導

桃園市政府一年多前開始透過舊城再生計畫改造舊城區，找回商業、人流活水，從桃園火車站到景福宮逐散步廊道逐漸成形，沿線有活化後的七七藝文町、桃園文學館等地標，都發局今年將在舊城區成立駐地工作站，提供老屋更新輔導、招牌補助等諮詢，並透過藝術駐地讓藝術走入舊城。

人本環境改善 讓藝術走入舊城區

舊城區的改造一路走來跌跌撞撞，尤其是車本與人本的拉扯，都發局長江南志表示，為解決舊城區街廓陳舊房舍窳陋以及人本通行環境不佳、商業機能衰弱等問題，市府跨局處從硬體及軟體面上投入改善，都發局重新檢視火車站前街道與市民生活的關係，從短中長期目標切入，也藉由五十場現勘與民眾溝通、解決所關切議題，去年階段成果包含景福宮人本風華再現街區改善、桃園國小藝文通學步道已完成，今年除將於舊城區成立駐地工作站、透過公共藝術計畫及駐地工作坊讓藝術走入舊城區，將著手進行成功路人本環境改善，讓舊城區與新興開發區縫合。

藉由一場場展覽與活動 找回人潮

文化局去年起委託財團法人桃園市文化基金會桃園城市創意設計中心，進駐大廟口派出所設立舊城再生基地辦公室，負責推動舊城空間活化與街區再生，藉由一場場展覽與活動找回人潮，同時與在地單位串聯累積舊城文化研究能量，文化基金會表示，去年三月舉辦「桃園潮流藝術嘉年華」及十一月「舊城藝動．青春漫遊季」大型活動，分別吸引三萬及逾八萬人次走入舊城。

輔導青年創業及原民特色店家進駐

經發局表示，去年十一月舊城新浪漫活動，人潮湧入穿著旗袍的民眾穿梭於紅磚街景，即將到來的農曆春節，也將老城區推上第一線重現璀璨風華，另透過特色店家進駐桃園舊城區補助及輔導計畫，成功輔導四個青年創業及原民特色店家進駐，逐步活化老舊空間並創造就業機會。

景福宮委員簡馨泓說，景福宮十分支持舊城再生計畫並策劃多元活動，除了每年舉辦的成年禮、未婚男女聯誼等，去年十二月邀請日本東京都高圓寺阿波舞團到大廟演出，三萬觀賞人潮把中正路擠得水洩不通。

地方則認為，「長期與持續」才是讓活水不斷的關鍵，近年舊城區許多店面不是沒開就是招租中，陷入人流與商業活動式微的循環，市府目前的輔導與活動集中在小巷，但「主要幹道沒有人流，小巷弄怎麼會繁華」。

大廟景福宮兩側店家立面重整，重現過往的風華。（記者鄭淑婷攝）

市府藉由一場場展覽與活動找回人潮，圖為舊城藝動．青春漫遊季街頭表演活動。（桃園市文化基金會提供）

