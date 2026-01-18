大學學測》自然科 生物5年來最簡單 半導體製程入題

學習王科技和勝選學習顧問解題教師群表示，今年「物理偏難、化學生物與地科相對偏易」。（記者林曉雲攝）

地科出現6題台灣本土題 物理難度提高 考生恐有作答焦慮

學測自然科包括物理、化學、生物、地科，台北市高中教師群評生物科是五年來最簡單，地科則出現六題台灣本土題，物理跟化學分別考到半導體製程與香蕉中的礦物質等，與生活相近；總體來說，重視圖表及資訊擷取整合的重要性。學習王科技和勝選學習顧問解題教師群估五標持平，僅均標估提高一級分。

估5標持平 均標估提高1級分

學習王科技和勝選學習顧問物理老師李宏泰表示，今年試題相較以往難度提高，不僅題幹文字長、閱讀量大，部分題組更以情境包裝方式結合高一基礎物理與量子相關概念，考驗考生在時間壓力下的理解與判斷能力，恐有作答焦慮，題目鑑別度提高。

化學方面，大考中心顧問劉緒宗認為取材生活化，如第二十五至二十七題考香蕉中鉀鹽的提取、第四十六題以奈米科技為主題考硫化鋅量子點。

化學半數試題與圖表有關

化學試題共有九張圖、七個表，超過半數試題與圖片有關。基本學科知識則考出酸鹼指示劑、物質的相變等。其中透過二〇二三年諾貝爾化學獎認識硫化鋅量子點的合成，考生須進行推論與數據分析。

生物跨科多 答案藏在題目中

建國高中教師周麗芬提到，生物科試題為近五年來最簡單，考生只要耐心閱讀就能找到答案。較特別的是，跨科題目較往年多，如第三十四題為跨生物和地科、第四十至四十一題為跨生物與化學等。題型主要以素養導向題型多，主要考學生閱讀、擷取資訊與圖表判讀能力，今年完全無時事題，建議未來可以增加。

地科回歸基礎知識 中間偏易

地科部分，全教會教師群認為，今年重視圖表判讀及邏輯推理，回歸基礎知識與基本計算，中偏易，預估分數可能較去年上升。

全中教教師群則點出，圖表非過去常見內容，考生需具備多層次的解讀與轉化能力才能作答，鑑別度高，第五題介紹生物時鐘理論，題目結合地質與天文，考生需解讀長時間尺度的趨勢；第五十五題隕石定年要挑出未被重置或改變的礦物，皆屬科學推論。

學測自然科之物理，考出台積電製程之相關概念題組。（記者林曉雲翻攝）

