社會教育貢獻獎》林俊全、賴秀峰 獲終身奉獻獎殊榮

教育部政務次長劉國偉（中）表揚獲終身奉獻獎的國立台灣大學地理環境資訊學系名譽教授林俊全（左）、中華舞蹈學會理事長賴秀峰（右）。（記者羅國嘉攝）

從山海地景到舞台燈光 不同領域耕耘

教育部昨天舉行「社會教育貢獻獎」頒獎典禮，教育部政務次長劉國偉表揚對推展社會教育有貢獻的個人及團體，其中台灣大學地理環境資訊學系教授林俊全投入台灣地理教育及環境保育，中華舞蹈學會理事長賴秀峰推廣舞蹈教育，從山海地景到舞台燈光，兩人在不同領域耕耘數十年，以行動回應社會，獲終身奉獻獎。林俊全說：「痛苦會過去，快樂會留下」。

林俊全 地景保育、地質公園推手

林俊全一九九二年起推動地景保育，長期奔走倡議，二〇一六年促成「地質公園」正式納入文化資產保存體系，參與推動澎湖、野柳、馬祖等八處地質公園成立，建立重要地景資料與自然地景保護機制。他表示，面對社會對地質保育認知不足，他不斷現身說法，希望讓民眾多認識理解環境。

林俊全指出，求學時在國外看見多元的保育實例，他深信台灣也能做到，從未想過放棄，政府部門的支持，也讓相關理念卅多年來可以持續推動；他鼓勵年輕世代投入「讀景的練習」，透過參與與理解，讓更多人走進地景、守護環境。

而賴秀峰投入舞蹈教育與創作超過半世紀，她回顧，早年舞蹈排練與演出條件有限，只能「土法鍊鋼」完成作品，如今舞台環境逐漸改善，也走向國際化，希望能為年輕舞者創造更多舞台。

賴秀峰 打破舞蹈年齡與類型限制

賴秀峰長年推動「舞躍大地」舞蹈創作比賽，打破年齡與類型限制，孕育無數優秀舞蹈人才。她表示，舞蹈資源不足、補助有限，讓團隊與創作者承受壓力，但她始終相信，台灣舞者的實力值得更多支持與看見。

教育部也表揚十六組個人獎及十六組團體獎，劉國偉表示，今年得主相當多元，在各個領域中堅持無私的教育愛，造就台灣最美的風景。得獎是一個開始，未得獎也同樣值得肯定，期盼更多社會大眾共同承擔社會教育的角色。

劉國偉提到，教育部將推動「卅＋終身學習大學試辦計畫」的新政策，結合高等教育的資源投入終身教育，擴大卅歲以上成人教育，並鼓勵與社教場館、基金會合作開設多元跨域課程。

