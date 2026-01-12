高鐵南延屏東 2新站直接轉乘火車

高鐵延伸屏東增設高雄站與屏東站，都可方便轉乘台鐵。（記者侯承旭攝）

新設地下高雄站、高架屏東站 皆與台鐵共站 維修基地位高屏溪左岸

高鐵延伸屏東計畫將採進入高雄市區的「高雄方案」，目前已進入環評階段，根據鐵道局提交的環境影響說明書，計畫路線全長約二十六．二公里，規劃設置一座地下車站（高雄站）、一座高架車站（屏東站）及一處維修基地，兩座新設的高鐵站皆與台鐵車站共站，雙鐵在車站的穿堂層即可轉乘。

全長26.2公里 目前進入環評階段

「高雄方案」計畫路線位經高雄市左營區、鼓山區、三民區、鳳山區、鳥松區、大寮區、大樹區，以及屏東縣屏東市等八個行政轄區。其中新設之高鐵高雄站位於台鐵高雄站北側之高鐵預留空間，與台鐵高雄站共站，另於台糖六塊厝農場新設高鐵屏東站，與台鐵遷建的六塊厝車站共站。

旅客往返雙鐵 無須經過地面層

高鐵高雄站為地下車站，位於既有台鐵高雄站地下一、二層樓，室內空間規劃有穿堂層、月台層，穿堂層主要空間有售票大廳、票閘口、旅客候車大廳、站務辦公空間及機電空間，旅客可藉由穿堂層往返高鐵與台鐵車站，無須經過地面層，穿堂層並設置攤位，供來往旅客購物、休憩。高鐵高雄站之月台層與台鐵月台採平行配置方式，月台長度四二〇公尺，規劃一島式月台、一岸壁式月台、三股道。

穿堂層設攤位 方便購物、休憩

高鐵屏東站為高架車站，室內空間規劃有地面層、穿堂層、月台層，穿堂層主要空間有售票大廳、票閘口、旅客候車大廳、站務辦公空間及部份機電空間，旅客可藉由穿堂層往返高鐵與台鐵車站，無須經過地面層，穿堂層並設置攤位。高鐵屏東站規劃為島式月台，月台公共區至少長三二四公尺。

新增設的一座高鐵維修基地位於高屏溪左岸與屏東科技產業園區基地之間，面積約十七公頃，以利於高鐵延伸後的營運調度與應變作業，以及列車維修與駐車需求。

