    童子瑋推LINE貼圖 拚營養午餐免費

    2026/01/07 05:30 記者俞肇福／基隆報導
    民進黨基隆市長參選人童子瑋推出LINE貼圖，拉近與選民的距離。（童子瑋進步基隆辦公室提供）

    獲民進黨提名參選基隆市長的基隆市議會議長童子瑋，個人LINE貼圖上架，他表示，選戰剛起步，除了走進市場和路口，也要走進大家的LINE群組，讓民眾在日常傳訊中自然使用，傳達輕鬆、貼近生活的感覺。對於台北市學生營養午餐全面免費，他表示支持，將把「營養午餐補助逐年提升，目標完全免費」納入競選政見。

    童子瑋說，個人LINE貼圖以「清爽、親切、好辨識」為核心設計方向，加強五官辨識度，希望讓民眾第一眼就能看出角色神韻；貼圖內容加入基隆人的日常元素，包括天氣提醒、生活節奏，以及夜市美食帶來的幸福感，還有長輩常用的問候語，讓每個人都能在不同情境中找到適合傳送的貼圖。他也透露，貼圖是由一位基隆在地年輕女設計師完成，為避免設計師捲入不必要的選戰紛擾，先不公開姓名。

    對於台北市將實施營養午餐全面免費，童子瑋坦言，以基隆市的財源要像台北市全面補助到免費，並不容易，但他會全面盤點預算，如果短期做不到，就一年一年撥補增加，從補助加倍開始，以免費為目標，盡力去做，並將「營養午餐補助逐年提升，目標完全免費」納入競選政見。

