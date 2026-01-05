推廣客家八音 彭峻暘獲傑出成就獎

竹縣無形文化資產傳統表演藝術客家八音保存者賴義發（左），肯定彭峻暘（右）用心。（記者廖雪茹攝）

二〇二五客家貢獻獎日前表揚，十三名得獎人中，年僅卅三歲的新竹縣北埔八音團團長彭峻暘，返鄉投入八音學習及製琴手藝，致力於將傳統樂音帶入當代展演與教育，榮獲傑出成就獎的傑出青年類，也是最年輕的受獎人。

藝名佐京的彭峻暘，因為兒時看戲的記憶烙印心底，對客家八音深深著迷，擔心這項傳統藝術消逝，他從廿二歲開始學習八音的吹拉演奏，進而接棒北埔八音團的團長，目前也在姜阿新教育基金會的贊助下，於北埔國小擔任八音社團老師，讓八音有機會向下扎根。

而除了推廣八音，彭峻暘也從事陶藝與文化跨域實踐，結合茶陶、文史與生活器物，讓傳統與現代對話，成為保存與創新且具代表性的返鄉青年。

此外，新竹縣出生的得獎人，還有長年奔走於荒野田原的徐仁修，是知名的作家與自然生態攝影家，他用堅定的熱忱和敏銳的觀察力，透過文字和影像記錄台灣及世界自然景觀與動植物生態，他所創作的多部著作，更影響大眾關注環境保護，獲頒特別貢獻獎。

另有高齡九十八歲的廖運潘，以文字與口述記錄北埔及客家地方史，著作《茶金歲月》細膩描寫茶業興衰與生活變遷，並成立姜阿新教育基金會，以新竹縣縣定古蹟姜阿新洋樓為平台，從事古蹟維護及推廣客家文化，獲頒傑出成就獎的藝術文化類。

