為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    推廣客家八音 彭峻暘獲傑出成就獎

    2026/01/05 05:30 記者廖雪茹／新竹報導
    竹縣無形文化資產傳統表演藝術客家八音保存者賴義發（左），肯定彭峻暘（右）用心。（記者廖雪茹攝）

    竹縣無形文化資產傳統表演藝術客家八音保存者賴義發（左），肯定彭峻暘（右）用心。（記者廖雪茹攝）

    二〇二五客家貢獻獎日前表揚，十三名得獎人中，年僅卅三歲的新竹縣北埔八音團團長彭峻暘，返鄉投入八音學習及製琴手藝，致力於將傳統樂音帶入當代展演與教育，榮獲傑出成就獎的傑出青年類，也是最年輕的受獎人。

    藝名佐京的彭峻暘，因為兒時看戲的記憶烙印心底，對客家八音深深著迷，擔心這項傳統藝術消逝，他從廿二歲開始學習八音的吹拉演奏，進而接棒北埔八音團的團長，目前也在姜阿新教育基金會的贊助下，於北埔國小擔任八音社團老師，讓八音有機會向下扎根。

    而除了推廣八音，彭峻暘也從事陶藝與文化跨域實踐，結合茶陶、文史與生活器物，讓傳統與現代對話，成為保存與創新且具代表性的返鄉青年。

    此外，新竹縣出生的得獎人，還有長年奔走於荒野田原的徐仁修，是知名的作家與自然生態攝影家，他用堅定的熱忱和敏銳的觀察力，透過文字和影像記錄台灣及世界自然景觀與動植物生態，他所創作的多部著作，更影響大眾關注環境保護，獲頒特別貢獻獎。

    另有高齡九十八歲的廖運潘，以文字與口述記錄北埔及客家地方史，著作《茶金歲月》細膩描寫茶業興衰與生活變遷，並成立姜阿新教育基金會，以新竹縣縣定古蹟姜阿新洋樓為平台，從事古蹟維護及推廣客家文化，獲頒傑出成就獎的藝術文化類。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播