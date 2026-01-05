桃市小黃春節加成收費 2/13起共10天

民眾投訴在桃園車站前搭計程車，被以春節運價收費，圖為車站前排班計程車，非當事計程車。（記者鄭淑婷攝）

疑有運將偷跑坑人 且拒提供列印收據 交通局：查實將開罰

距離農曆春節還有一個多月，卻有民眾在網路社群Threads爆料，指桃園市有計程車駕駛已使用春節運價「坑」人，要求運將提供列印的收據也被拒。桃市府交通局表示，今年計程車春節運價時間從二月十三日到二月廿二日，此案網友有拍下清楚的車籍資料，若經查證屬實，將依二項違規以公路法共裁處一萬八千元罰鍰。

網友投訴指出，他於元月一日上午十點四十三分在桃園火車站搭上計程車，大約十一點十分抵達龜山區國立體育大學綜合體育館下車，車上一開始跳表數字旁就顯示「春節」二字，可是春節還沒開始，怎麼就用春節運費計價？他詢問時，司機回稱「這個沒有差」，然而他要求提供列印的收據卻被拒絕，司機還稱列印的收據是要留存的，只願意提供手寫收據，且給的收據跟副駕駛座後方貼的車輛資訊完全不同，質疑對方根本從一開始就是預謀要坑人，已向桃園市交通局檢舉。

民代：應屬個案 必須查清楚

貼文一出引發大批網友回應「根本沒有留存這回事！」、「我也是小黃司機，就是有這樣的害群之馬」等。桃園市議員黃瓊慧表示，網友當日車費是四一〇元，實際用叫車App估算約三六〇元，民眾反映司機疑似使用春節運費計價，她認為這應該是個案，桃園站前排班計程車大多是老實做生意，但此個案將嚴重危害桃園市計程車司機聲譽，必須查清楚，已請計程車工會加強宣導並請警方調查，呼籲民眾若遇到類似狀況，第一時間就要報警，請警方到現場處理。

若遇類似狀況 立即報警處理

桃市府交通局表示，春節運價期間為春節最後一天往前推十天，今年從二月十三日到二月廿二日，桃園市春節運價分桃園市區及機場兩種，市區加收五十元、機場加收一百元，目前並非春節運價期間；對於民眾投訴駕駛以春節運價收費及未列印乘車證明提供給乘客，若經查證均屬實，將依公路法裁處每行為各九千元，共一萬八千元罰鍰；公路法裁罰是針對業者，如該司機隸屬車行就罰車行，若是個人車業就裁罰駕駛，已請市警局交通大隊協助調查。

