    首頁 > 生活

    屏縣同儕支持員 陪伴身障者邁向自立

    2026/01/05 05:30 記者羅欣貞／屏東報導
    屏縣「身心障礙者自立生活支持服務計畫」，帶領身障者出遊。（屏東縣府提供）

    屏東縣政府二〇一二年起推出「身心障礙者自立生活支持服務計畫」，長期透過同儕支持員與個人助理的支持，陪伴身心障礙者學習為自己做決定，實踐自立生活。

    「想泡一次溫泉，圓一個小夢」視障者許靜秀一句簡單的心願，成為一趟溫暖旅程起點；多位視障朋友與擔任同儕支持員的肢體障礙者，日前搭乘縣府無障礙巴士，前往台東金崙，展開一趟以「友善無障礙」與「自立生活精神」為核心的溫泉之旅。

    同儕支持員蔡惠珠表示，這趟旅程大家放慢腳步，用更多感官去感受環境之美，為了讓視障夥伴能更貼近藝術村特色，以觸摸與生動描述，引導夥伴認識眼前的世界，當大家用手指輕觸粉紅色大蝸牛雕塑，圓滾滾的眼睛、比人還高的觸角時，都露出驚喜的笑容。

    小玲因中風行動不便，渴望自由外出，因缺乏信心與引導遲遲不敢嘗試，申請自立生活支持服務後，在同儕支持員阿惠姊耐心陪伴下，小玲一步步克服不安與身體限制，練習騎車、調整心態，最終順利考取機車駕照，完成機車改裝申請，為生活開啟新的可能。

    縣府社會處表示，自立生活的核心精神在於支持而非代替，透過同為身心障礙者的同儕支持員分享生命經驗，陪伴服務對象建立信心與勇氣。

