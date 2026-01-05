突破次文化 VTuber跨域崛起／虛擬直播主代言體育圈、藝術場館宣傳 發揮最強中介效力

VTuber跨域到體育圈，春魚創意公司與中華奧會合作，由旗下藝人參與宣傳2024巴黎奧運與中華隊各項賽事活動。（取自春魚創意YT頻道）

VTuber（虛擬直播主）無肉身限制、結合動漫辨識度、即時互動以及偶像情感黏著力等特點，漸從次文化興起，如今已外溢至各領域，如代言地方藝術場館，與體育圈合作宣傳奧運及中華隊，或有韓國K-pop虛擬男團在音樂大獎上虛實整合演出，發揮最強的跨域中介效力。

跨界合作吸引年輕族群

「VTuber」是透過虛擬動漫的形象，加上真人以動態捕捉表情、動作，達到直播與演出等活動，該領域以日本二〇一六年開始活動的「絆愛KizunaAI」為鼻祖。

清華大學台灣文學研究所副教授王威智專注VTuber文化解析，他表示，近三年VTuber在台灣大眾的認知度已大幅提升，不再僅限於次文化圈，該領域混合「動漫角色的辨識度」、「直播主的即時互動」與「偶像的情感黏著力」，且虛擬角色不受肉身與物理場景限制，是媒體生態中最強力的跨領域中介者。

跨界合作方面，王威智舉例，如日本知名VTuber團體「Hololive」，該成員「儒烏風亭螺鈿」便與台灣台南市美術館合作，吸引年輕族群進入傳統藝文場域，Hololive也與美國職棒道奇隊合作，帶來「文化外交」。

虛擬宣傳大使解說奧運

王威智認為，當技術門檻降低，「企業自有VTuber」可能成為品牌經營數位社群的標配。而未來偶像核心價值不再取決真實肉體，而是可持續性、更緊密的情感連結。其他還有數位生命倫理、在地實踐、虛擬觀光與地方創生等議題也值得深入研究。

台灣VTuber團隊、春魚創意公司負責人陳善清表示，非常樂意協助旗下藝人跨界應用，如巴黎奧運時與中華奧會合作，派人擔任虛擬宣傳大使，並直播訪談、解說運動資訊等，近年也與中華郵政合作代言APP或集郵活動，或到三立新聞台當虛擬主播，也跨足教育與南一書局合作打造VTuber與虛擬教室，「我們優勢是最適合跟年輕人溝通的媒介」。

陳善清更舉例，韓國K-POP首個虛擬男團「PLAVE」去年在MAMA大獎與饒舌歌手李泳知共演，Netflix《Kpop 獵魔女團》也在短時間內爆紅，展現虛擬偶像跨足流行文化實力；公司也熱衷公益活動，參與推廣野生動物保護，或與台北大稻埕合作地方創生等，期待未來發揮在更多有意義的地方。

VTuber小檔案

