17年原地踏步 菸捐每包20元 醫界籲調高

提高菸捐增加吸菸成本可促使民眾戒菸，不過政府態度審慎。（資料照）

戒菸誘因、避免年輕族群使用 「以價制量」最有效

菸品健康福利捐自二〇〇九年調整為每包廿元後，至今已十七年原地踏步，專家普遍認為，提高菸捐增加吸菸成本可促使民眾戒菸，不過政府態度審慎。國民健康署長沈靜芬表示，已依法定期評估菸捐制度，須綜合吸菸率、菸品消費量、物價水準及整體菸害防制策略通盤考量。

國健署：定期評估 須綜合通盤考量

「以價制量」是促使吸菸者戒菸、避免年輕族群使用菸品最有效作法，近年來各國透過大幅度提高菸稅，促使菸價提高，世界衛生組織則號召各國對「菸品、酒精和含糖飲料」等三種不健康產品提高「健康稅」，希望二〇三五年之前針對其中至少一種產品加稅，使其市售價格提高五十％。

依「菸害防制法」第四條規定，衛福部與財政部每兩年邀集相關領域專家，依菸品消費量、吸菸率、國民所得及物價指數等因素進行檢討菸捐金額，若評估有調高之必要，須報請行政院核定，並送交立法院審議。

高雄榮民總醫院戒菸治療管理中心主任薛光傑直言，菸捐長期「該調不調」，顯示政府政策顧慮過多。他指出，提高菸捐、拉高菸價「以價制量」，從前端降低吸菸意願、減少健康風險，對健保與公共衛生最為有利。

提高菸稅、菸捐 僅菸害防制政策之一

沈靜芬表示，課徵菸品稅捐的核心目的，在於降低菸品消費、保護國民健康。世界衛生組織多次指出，提高菸價是降低各族群使用菸品最有效手段之一；國內數據亦顯示，成年人吸菸率已由一九九七年的二一．九％，降至二〇二四年的一二．八％，二十七年間降幅約四成。

不過，她也強調，提高菸稅或菸捐僅是菸害防制政策的一環，仍須搭配法規管制、健康教育與戒菸服務等多元策略，才能發揮最大成效。

菸捐連年下滑 與過往高峰差距明顯

從數據來看，菸捐近年呈下滑趨勢，二〇二一年菸捐收入約三〇一億元，至二〇二三年已降至約二六五億元，去年一至十一月約二四〇億元，與過往高峰相比，差距相當明顯。面對菸捐收入下滑、物價與醫療及長照支出持續攀升，沈靜芬表示，未來若財源趨於緊縮，各獲配單位將優先檢討使用效益與預算執行情形，調整政策優先順序，並同步爭取公務預算支應。至於加熱菸合法上市後對菸捐的影響，她指出，目前收入與去年同期相近，仍需累積更長時間觀察趨勢。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

近年菸捐金額

