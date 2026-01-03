嘉市民族國小西側都更 2期投資50億

嘉義市民族國小西側公辦都更二期公告招商，基地現做為停車場使用。（記者王善嬿攝）

嘉義市政府活化民族國小西側土地，進行公辦都更，二期基地北至民族路、西至吳鳳北路、東臨共和路，已變更為商業區；市府表示，二期基地開發面積約二九七六坪，預估投資金額逾五十億元，公告招商至四月廿八日，希望藉由公辦都更，引入優質投資者，兼顧公共利益，活化城市核心土地，為嘉義市「東區大進步」注入新的成長動能。

串聯文化路夜市、東市場及影城

民族國小西側土地公辦都更一期基地位於吳鳳北路與垂楊路口，由國城建設集團動工興建；二期基地歷經民族國小舊教職員宿舍佔用戶拆除、吳鳳游泳池遷建，先前教育部原以「分期開發造成權益受損」為由拒絕參與，經市府多次函文向教育部說明其土地不臨路，公辦都更開發可提升土地價值，如不參與將剔除其土地，教育部已同意參與。

市長黃敏惠表示，二期基地緊鄰民族路、吳鳳北路等幹道，周邊串聯文化路夜市、東市場、嘉義in89豪華影城，是市中心少見兼具規模、土地完整、權屬單純的開發基地。

規劃社宅、公益空間及停車場

市府都市發展處指出，開發基地為南門段二小段八十八地號等八筆土地，分屬嘉義市政府一四二〇．八坪、教育部一一九六．三坪及國有財產署三五八．四坪，地上物已清空，透過公辦都更導入住宅、商業、公共服務空間，規劃包括社會住宅、社福設施及公共停車場，搭配都市更新容積獎勵，可開發樓地板面積超過八萬平方公尺，整體投資金額逾五十億元，招商說明會將於十九日嘉義市鈺通大飯店、廿八日台北寒舍艾美酒店舉行。

