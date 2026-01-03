為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    調飲練習3週 15歲蕭苡晴首賽奪金

    2026/01/03 05:30 記者洪臣宏／高雄報導
    十五歲蕭苡晴首度參加國內無酒精傳統調飲比賽即奪金。 （記者洪臣宏攝）

    高雄餐旅大學五專部一年級生蕭苡晴從未有餐飲經驗，一開學就毛遂自薦參賽，練習三個星期後，首度參加國內無酒精傳統調飲比賽即奪金。老師說，蕭的台風穩健，可能拜深厚的舞蹈基礎所賜；蕭則說每晚苦練終於有代價，也打開了她的視野。

    高餐大師生這學期遠征海外國外賽事，或在台灣南北征戰，囊括八十一面獎牌及十二個優勝，其中年紀最小的是十五歲蕭苡晴，首次參加餐飲比賽即拿獎，校方在公開表揚場合上，邀請她表演參賽內容。

    值得一提的是，目前就讀餐飲管理科的蕭苡晴從未有餐飲經驗，一年級開學時發現有「台南美食之都國際餐飲藝術挑戰賽」（TIFBC），主動向老師表明參加意願，並獲無酒精傳統調飲組金牌。

    無餐飲經驗 舞蹈基礎加分

    指導老師認為蕭苡晴的舞蹈基礎相當加分，原來她從幼兒園中班開始練韻律，小二學芭蕾，陸續又練了民俗舞、毯子功，國中時腰傷，又體諒父母花費大，決定更換跑道。

    過程中她一度懵懵懂懂，她說，因為喜歡自己動手做，加上「高餐大」這個名號好像很厲害，因而選擇了餐飲管理科，報名參賽時不會調飲，在老師調教下，她每天晚餐後練習到晚上九點，過程辛苦，卻也讓她有了更多想法，學到很多。

