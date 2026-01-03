為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北捷、公車 今起可手機掃碼搭車

    2026/01/03 05:30 記者孫唯容／台北報導
    台北捷運、雙北市公車今同步開放使用「交通乘車碼」，民眾可透過電子支付APP感應搭乘。 （記者孫唯容攝）

    台北捷運、雙北市公車今同步開放使用「交通乘車碼」，民眾可透過電子支付APP感應搭乘。 （記者孫唯容攝）

    台北捷運、雙北市公車、新北捷運環狀線，今起同步開放手機使用「交通乘車碼（QR Code）」進出，民眾可下載電子支付APP，並使用乘車碼感應搭乘。台北市捷運開放十七家業者QR乘車碼，其中五家業者包含悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付，可搭乘雙北市聯營公車，但只有三家包括悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay可享公車與捷運轉乘優惠。

    下載電子支付APP 使用乘車碼感應

    北捷表示，首波開放十七家電子支付業者包括︰TWQR平台的台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、台灣中小企業銀行、中華郵政公司共九家金融機構；以及悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山 Wallet、全盈+PAY、台新Pay等八家。

    悠遊付享50%回饋金 icash Pay送點數

    北捷表示，今起至六月卅日推出「綁定乘車碼，好康再加碼」活動，每家支付業者每月提供十個捷運一日票中獎名額。另，業者也各自推出優惠，使用悠遊付今起至二月廿八日，首搭民眾享有最高五〇％回饋金；使用iPASS MONEY今起至六月卅日，首搭將送7—ELEVEN優惠券五〇塊一張。

    使用icash Pay今起至一月卅一日搭乘次數達五次，送OPENPOINT點數廿點；使用全支付今起至三月卅一日享有廿％回饋；使用台新Pay今起至六月卅日享三．八％回饋；使用全盈+PAY今起至三月卅一日，累積達十次有機會獲得八八八元的儲值金；使用街口支付一月五日至卅一日，享隨機返幣最高一〇〇％。

