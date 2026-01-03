為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北市違停拖吊費調至1500元 保管費漲3倍

    2026/01/03 05:30 記者甘孟霖／台北報導
    台北市違停、久停占用車格狀況嚴重，北市交通局停管處修法提高拖吊、保管費用。（資料照）

    原本900元調幅達6成 保管費從每半日100元調為200 第6日後300元

    新年搶錢！紅、黃線違規停車與久占公有停車位被拖吊，即日起小客車每輛移置費從九〇〇元提高至一五〇〇元，調幅高達六成以上，拖吊場保管費也大幅調高三倍！其餘車輛（含機車）移置費用未提高，維持機車每輛兩百、大客車每輛三千元。

    每年約7萬台小客車被吊走

    台北市地狹人稠，停車格位一位難求，為促進周轉率，台北市制定「台北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例」，針對久占車格車輛提高移置費（拖吊費）及保管費，相關規費也適用於紅、黃線違停車輛；此次調高移置費用對象為拖吊最大宗小客車，每年都約有七萬台被拖吊，收費從九〇〇元提高至一五〇〇元，預計一年可多收四千多萬元拖吊費。

    久占車位 第16天就會被拖吊

    台北市交通局表示，成本上每輛小客車移置費用約一三〇〇多元，市府每年要倒貼三、四千萬元拖吊費用給業者，台北市停車管理工程處即提出修法，該自治條例修正案已自今年一月一日起施行，包含停管處轄管「不收費格位」及「委外經營停車場」均已擴大納入適用。原先久停容許日數為卅日，且通知限期十五日後才可拖吊，等於久停第四十六天才能拖吊；修法後容許日數縮短至十日，停放逾十日車輛，停管處將張貼通知單，限期車主五日內處理，未處理者即移置，即久停第十六天就會被拖吊。

    市府每年倒貼給業者3、4千萬

    修法後，小客（貨）汽車移置費從原先九〇〇元調高至一五〇〇元，停管處管理及職安科科長楊遠明指出，近年被拖吊小客車車輛一年數量約七萬台左右，先前每台車平均處理費用均落在一三〇〇多元，等於市府每年還要倒貼給業者三、四千萬元，調高費用後應至少能夠打平。

    保管費方面，小客車前五日從每半日一百元調高為二〇〇元，逾五日未領出者，將從業者停放空間移至停管處停放空間，第六日後保管費每半日再調高為三〇〇元；大客車方面，前五日每半日保管費從二五〇元調高為五〇〇元，逾五日後每半日保管費再調高為七五〇元；機車保管費方面，每半日二十五元調高為五十元，逾五日未領出者，第六日後保管費每半日再調高為七十五元。

    拖吊後公告3個月 無人認領將拍賣

    停管處指出，車輛拖吊後，公告三個月期滿無人認領者即辦理公告拍賣；再次呼籲，新制已經實施，請車主勿有久占停車格行為，並提醒已遭移置車輛車主，盡早領回車輛。

