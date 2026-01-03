中央挹注1.17億 花蓮整建66校廁所

教育部「公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」，今年起分三年補助各縣市提案整修校園公廁，花蓮將投入一．五億元，包括中央挹注一億一千七百多萬元，縣府配合款四千萬元，改善六十六所學校廁所，希望讓學生安心使用校園廁所。

校園的老舊廁所陰暗、牆面剝落或通風不佳，容易累積臭味，讓孩子對於上廁所產生壓力。花蓮縣府指出，三年計畫共核定富里國中等六十六校、一百八十四間的老舊廁所翻新改善，廁所改善雖屬基礎工程，卻是縣府對教育品質與學子身心健康承諾的重要指標。

教育處長翁書敏說，校園老舊廁所常見牆面剝落、排水不良及通風不佳等問題，嚴重影響師生健康。目標是從根本解決排水、異味和安全等問題，整建項目包括地面、牆面更新、管線優化及採光排風改善，讓廁所變得明亮乾淨，確保最基礎的衛生環境，一個乾淨、安全的如廁空間，將有效降低後續維護成本。

教育處表示，新的廁所設計也會融入通用設計與空間美感的理念，設計上運用自然採光與柔光照明，營造乾淨、明亮及舒適的空間。同時也將增設無障礙廁間及性別友善廁所，確保所有師生都能享有平等、友善的環境，使廁所從「必要空間」轉變為「友善學習環境」的一部分。

