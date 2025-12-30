中央補助2.6億 潮州污水道系統動工

為推動潮州鎮污水下水道建設，屏東縣政府昨於潮州水資工務所舉行「屏東縣潮州鎮污水下水道系統第一期管線及用戶接管工程」動工典禮，由縣長周春米、內政部長劉世芳共同主持，工程經費達二億八千多萬元，中央補助二億六千多萬元，縣府自籌二千多萬元，預計明年十一月完工，將可提供一千六百多戶免費污水接管與化糞池廢除服務，並改善整體環境衛生品質與居住安全。

潮州水資中心於民享橋西北側，斥資五．五四億元施工中，首期處理設計量達四千兩百CMD，是屏東第一個開放式的水資中心；昨天動工的用戶接管工程，將服務永春及八爺里一六二一戶。

請繼續往下閱讀...

明年11月完工 1600多戶將受惠

周春米說，潮州為屏東縣第二大人口行政區，污水下水道工程將分兩期執行，目前第一期污水幹管工程已完工，並同步推動第一期管線與用戶接管作業，縣府將使用先進的短管推進工法施工，避免大面積開挖，降低對交通、周邊建築及地下管線影響，「用戶接管、化糞池廢除」費用，將由水利處免費施工。

劉世芳強調，全部完工後，預計有四．一萬鎮民受惠，下水道工程推動不易，不僅關乎環境衛生，更牽涉家戶端配合與溝通，本案還能大幅提升地方學子在學校如廁環境，兼顧公共環境衛生。

屏縣府指出，用戶接管加上化糞池廢除，需花費十至二十萬元，縣府將提供全套免費施工服務，污水全面納入密閉專管收集再送進水資源回收中心處理，可大幅改善居家環境衛生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法