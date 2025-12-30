為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《台北跨年》北捷42小時不打烊 綠線2站進免費搭

    2025/12/30 05:30 記者董冠怡／台北報導

    配合台北跨年晚會活動，卅一日晚上七點至明年元旦凌晨三點，信義計畫區分三階段交管，限制車輛進出，YouBike六十五個場站暫停營運，台北市政府建議民眾改搭捷運或公車。YouBike可至鄰近的富台公園等站借還車；台北捷運連續四十二小時不收班，可搭板南線至市政府站、淡水信義線至台北一〇一／世貿站往返，散場時從松山新店線南京三民、台北小巨蛋站進站搭車免費，另有四線接駁公車可坐。

    周邊交管 65處YouBike站暫停營運

    台北捷運公司表示，根據往年經驗，演唱會及跨年散場時，淡水信義線及板南線等候進站時間較長，與其排隊等車，可從市政府站或國父紀念館站，步行廿分鐘前往南京三民、台北小巨蛋站搭車，持電子票證進站，可享不限站數、當趟車資免費，使用單程票者可於自動售票機前專屬服務櫃台，免費領取單程票搭乘，或至光復南路搭乘「大巨蛋往捷運南京三民站」的接駁車，轉乘松山新店線。

    交通局指出，管制區內禁騎自行車，卅一日下午五點起，信義計畫區周邊YouBike四十個站點暫停營運；晚間七點起，增 加光復南菸廠路口等廿五站，共計將有六十五站暫停營運，期間可至富台公園、松山家商、龍門廣場、捷運大安站二、四號出口及台北醫學大學場站借還車，一日凌晨三點起恢復正常。

    37線公車延後收班 散場4線接駁

    此外，信義區周邊公車卅七條路線延後收班，散場四線接駁公車包括仁愛路／延吉街口的一號線往捷運忠孝新生站、基隆路／文昌街口的二號線往捷運公館站、信義路／松德路口的三號線往木柵、景美，四號線為大巨蛋往捷運南京三民站。

