    首頁 > 生活

    AI智能雷射系統驅猴 防猴害新法寶

    2025/12/29 05:30
    農作物遭受獼猴掠食破壞嚴重，圖為獼猴正在採摘水果。（林業保育署提供）

    記者張協昇／專題報導

    近年來國內人猴衝突升溫，農民辛苦栽種的水果等農作物，常遭猴群掠食而損失慘重，中興大學磐石產學研究中心培育的創新團隊「雷鳥小組」，研發已取得專利的AI辨識智能雷射驅鳥獸系統，可達到嚇退猴群目的，今年南投茶業博覽會已公開展示，格外引人注目。

    根據農業部林業暨自然保育署統計，人猴衝突通報案件逐年增加，去年增至四〇一件，以農作危害最嚴重，各種驅猴方法也應運而生，目前仍以電圍網防治效果較佳，可降低農損至一成以內。

    中興大學農業暨自然資源學院農企業碩士在職專班學生劉興忠指出，近兩年來AI辨識追蹤移動目標技術成熟，這套智能驅鳥獸系統，可幫養殖場驅鳥，也能導入機場驅鳥，還能用於驅猴。

    研發團隊在果園測試，系統感應到猴群出沒，立即啟動雷射光照射，讓無法抵擋強光的猴子四散竄逃，一甲地果園若布設八套系統，可發出如火網交織般的雷射光，或以無人機、履帶車作為載具，發揮更機動的驅離效果，達到讓猴群不敢靠近果園目的。

    中興大學農資院院長陳志峰表示，人類與野生動物的生活區域逐漸重疊，在不能隨意撲殺情況下，這是一種很溫和、不會傷害到野生動物的驅離方式。

    農資院副院長段淑人也指出，這套系統可設定辨識獼猴等目標物，人類等非目標物出現不會啟動，精準守護果園或魚塭等場域，讓人類與野生動物和諧共存。

    劉興忠在農田架設AI辨識智能雷射驅鳥獸系統。（劉興忠提供）

