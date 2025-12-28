改造「鹿港生態公園」 將砸2.45億挨批離譜

公園原本要養梅花鹿來吸引人氣，卻碰上鹿染病。（資料照）

記者劉曉欣／專題報導

為了拯救有廿三年歷史的「豪宅級」蚊子公園，彰化縣政府預計再砸二．四五億元改造鹿港生態公園，其中，四五〇〇萬元計畫要打造共融遊具，另外二億元要打造宗教文化館，但砸錢作法也引來爭議；彰化縣環保聯盟總幹事施月英強調，公園就應該保有綠地，蓋宗教文化館來救公園太離譜。

花2億打造宗教文化館 引爭議

施月英表示，鹿港生態公園空有「生態」兩字，卻因為設計與規劃不當而淪為「養蚊子」。當年花大錢種了密密麻麻的樹木，這廿三年來持續花錢移植樹木，敲掉過多不適當的水泥設施，才讓公園有穿透性，擺脫陰森之感，如今卻假借救公園的活化名義，要花二億元蓋宗教文化館，很可能再度變成「蚊子館」。

請繼續往下閱讀...

縣議員藍駿宇強調，公園最可貴的就是綠地與植栽，縣府砸二億元要蓋宗教文化館在公園裡，不只降低公園的綠覆率，也讓原本的公園不像公園。

縣府︰宗教館會聽取地方聲音再規劃

縣府表示，共融遊具已進行規劃設計，希望二〇二六年完工，預計使用〇．七公頃土地，遊具的設計會聽取在地居民意見，至於宗教文化館，將進行可行性評估，工程經費二億元，預計從二〇二六年起分四年編列，用地面積將小於一千坪，也會聽取地方聲音再規劃。

鹿港生態公園是時任縣長阮剛猛任內打造，當時耗費逾一億元，但二期工程發包發生弊案，完工後的驗收也延宕多時，縣長翁金珠驗收後，因問題不斷，最後連啟用典禮都沒有辦。

進行移樹、設置鹿苑 都無法挽救

二〇一〇年、二〇一六年公所爭取中央逾一千萬元補助，進行移樹等改善工程，二〇一七年鹿港鎮公所購買梅花鹿並打造鹿苑，卻碰上梅花鹿染病與全球爆發疫情，無法逆轉被稱為蚊子公園的命運。

鹿港生態公園樹木經過大量移植，加上步道改善，提高公園的穿透性。（記者劉曉欣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法