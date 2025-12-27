嘉市建國二村、復興新村 打造新興商業區

嘉市建國二村、復興新村市地重劃區完工，將開發為新興商業區。（嘉市府提供）

嘉義市原建國二村、復興新村眷村搬遷，二〇二〇年起由市府主導公辦市地重劃方式辦理土地開發，今年八月完成道路、排水、污水管道、景觀植栽等工程，開發總面積約八．八公頃，規劃為新興商業區，目標打造成嘉市版「信義區」，明年土地現值經嘉義市地價及標準地價評議委員會評議通過，該區平均調幅十九．九七％全市最高，每坪達卅到四十五萬元。

明年土地現值平均調幅近2成 全市最高

市府地政處代理處長趙敏妗表示，該區已於本月初完成土地登記，包括大地主國防部分配土地面積約一萬二一〇〇坪，以及國有財產署約一〇五八坪、私有地約四〇八坪。市府分配七筆總面積約一九六五坪抵費地，預計明年初公告標售，用來清償重劃支出。

趙敏妗表示，公告地價兩年調整一次，綜合考量整體不動產市場發展趨勢、財政稅收，兼顧民眾稅負公平性、合理性及負擔能力等因素評定；「建國二村、復興新村市地重劃區」因工程完工，將規劃為新興商業區，提供大面積商業用地，因應未來開發、土地交易趨勢，由評議委員會通過調整。

市府都市發展處副處長黃世賢說，考量原有土地管制內容不符發展需求，正辦理「變更嘉義市都市計畫（建國二村、復興新村地區）細部計畫（土地使用暨都市設計管制要點）」，增加容積獎勵措施，鼓勵完整街廓單元開發、取得綠建築標章及一級以上建築能效標示等，十一月已公開展覽，預計明年上半年送嘉義市都市計畫委員會審查。

