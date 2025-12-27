為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉市建國二村、復興新村 打造新興商業區

    2025/12/27 05:30 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉市建國二村、復興新村市地重劃區完工，將開發為新興商業區。（嘉市府提供）

    嘉市建國二村、復興新村市地重劃區完工，將開發為新興商業區。（嘉市府提供）

    嘉義市原建國二村、復興新村眷村搬遷，二〇二〇年起由市府主導公辦市地重劃方式辦理土地開發，今年八月完成道路、排水、污水管道、景觀植栽等工程，開發總面積約八．八公頃，規劃為新興商業區，目標打造成嘉市版「信義區」，明年土地現值經嘉義市地價及標準地價評議委員會評議通過，該區平均調幅十九．九七％全市最高，每坪達卅到四十五萬元。

    明年土地現值平均調幅近2成 全市最高

    市府地政處代理處長趙敏妗表示，該區已於本月初完成土地登記，包括大地主國防部分配土地面積約一萬二一〇〇坪，以及國有財產署約一〇五八坪、私有地約四〇八坪。市府分配七筆總面積約一九六五坪抵費地，預計明年初公告標售，用來清償重劃支出。

    趙敏妗表示，公告地價兩年調整一次，綜合考量整體不動產市場發展趨勢、財政稅收，兼顧民眾稅負公平性、合理性及負擔能力等因素評定；「建國二村、復興新村市地重劃區」因工程完工，將規劃為新興商業區，提供大面積商業用地，因應未來開發、土地交易趨勢，由評議委員會通過調整。

    市府都市發展處副處長黃世賢說，考量原有土地管制內容不符發展需求，正辦理「變更嘉義市都市計畫（建國二村、復興新村地區）細部計畫（土地使用暨都市設計管制要點）」，增加容積獎勵措施，鼓勵完整街廓單元開發、取得綠建築標章及一級以上建築能效標示等，十一月已公開展覽，預計明年上半年送嘉義市都市計畫委員會審查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播