為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北捷運、輕軌 加強見警率、巡邏

    2025/12/21 05:30 記者黃子暘、吳正庭／綜合報導
    新北市板橋車站、市民廣場、捷運環狀線等處都加強部署警力維安。圖為環狀線板橋站。 （記者黃子暘攝）

    新北市板橋車站、市民廣場、捷運環狀線等處都加強部署警力維安。圖為環狀線板橋站。 （記者黃子暘攝）

    台北捷運十九日發生連續攻擊事件，造成多人傷亡，行政院長卓榮泰要求全國加強車站等處維安，新北大眾捷運公司針對環狀線、淡海輕軌及安坑輕軌，提高見警率、加強保全巡邏等。金門航空站和碼頭等，也都加強巡邏。

    保全巡邏原4小時調整為每小時1次

    新北捷指出，警方與站務合作提高見警率，保全人員巡邏頻率由原四小時一次，調整為每小時一次，站務人員巡檢加密為每班二次，行控中心也針對車廂及場站進行即時監測，以即刻掌握、處理異常狀況。

    行控中心 即時監測車廂、場站

    此外，新北捷與各線捷運警察隊建立即時聯防機制，除一般動線巡邏外，針對平面車站、重點轉乘站及站內隱蔽處實施重點巡查，如發現可疑人事物，即依循標準作業程序通報。

    司機員執勤須帶防刺包、防衛器材

    新北輕軌系統是開放式，新北捷除強化防衛與巡視，並指示司機員於執勤期間，須隨身攜帶防刺包及防衛器材，列車行進間除運用車內監視器監控，於終端站折返時也要清查車廂。

    新北捷表示，各站已全面盤點裝備與整備器材，配置盾甲包、防割手套、防刺傘等防衛裝備已就位，滅火器、空氣呼吸器等應變器材都在有效期限內。

    另外，北捷攻擊事件中已過世的卅七歲王姓男子與三位受傷者，為新北市民，新北市長侯友宜與社會局昨天前往醫院探視傷者；社會局指出，四位市民均無福利身分，已啟動關懷機制，將持續關心案家與傷者需求提供協助，不幸往生者由家屬處理後續喪葬事宜中。

    王姓男子戶籍所在地的區長表示，家屬盼查明真相，也低調不願各單位打擾，暫無經濟扶助需求。

    金門航空站、碼頭 警加強巡邏

    金門縣警察局聯合金門航空站、金門港務處及金門車船管理處等單位，對人潮密集處的機場、碼頭和公車站等場域加強巡邏，提高見警率，強化維安。年底將舉辦的大型活動，也會提高安全維護層級，讓民眾安心。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播