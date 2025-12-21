新北捷運、輕軌 加強見警率、巡邏

新北市板橋車站、市民廣場、捷運環狀線等處都加強部署警力維安。圖為環狀線板橋站。 （記者黃子暘攝）

台北捷運十九日發生連續攻擊事件，造成多人傷亡，行政院長卓榮泰要求全國加強車站等處維安，新北大眾捷運公司針對環狀線、淡海輕軌及安坑輕軌，提高見警率、加強保全巡邏等。金門航空站和碼頭等，也都加強巡邏。

保全巡邏原4小時調整為每小時1次

新北捷指出，警方與站務合作提高見警率，保全人員巡邏頻率由原四小時一次，調整為每小時一次，站務人員巡檢加密為每班二次，行控中心也針對車廂及場站進行即時監測，以即刻掌握、處理異常狀況。

行控中心 即時監測車廂、場站

此外，新北捷與各線捷運警察隊建立即時聯防機制，除一般動線巡邏外，針對平面車站、重點轉乘站及站內隱蔽處實施重點巡查，如發現可疑人事物，即依循標準作業程序通報。

司機員執勤須帶防刺包、防衛器材

新北輕軌系統是開放式，新北捷除強化防衛與巡視，並指示司機員於執勤期間，須隨身攜帶防刺包及防衛器材，列車行進間除運用車內監視器監控，於終端站折返時也要清查車廂。

新北捷表示，各站已全面盤點裝備與整備器材，配置盾甲包、防割手套、防刺傘等防衛裝備已就位，滅火器、空氣呼吸器等應變器材都在有效期限內。

另外，北捷攻擊事件中已過世的卅七歲王姓男子與三位受傷者，為新北市民，新北市長侯友宜與社會局昨天前往醫院探視傷者；社會局指出，四位市民均無福利身分，已啟動關懷機制，將持續關心案家與傷者需求提供協助，不幸往生者由家屬處理後續喪葬事宜中。

王姓男子戶籍所在地的區長表示，家屬盼查明真相，也低調不願各單位打擾，暫無經濟扶助需求。

金門航空站、碼頭 警加強巡邏

金門縣警察局聯合金門航空站、金門港務處及金門車船管理處等單位，對人潮密集處的機場、碼頭和公車站等場域加強巡邏，提高見警率，強化維安。年底將舉辦的大型活動，也會提高安全維護層級，讓民眾安心。

