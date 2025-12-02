自由日日Shoot》吃到使用禁藥鯛魚 多喝水可加速代謝

全聯販售的台灣鯛魚排檢出含不得檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm。（雲林縣府提供）

雲林一養殖場出貨加工後再銷售到全聯的台灣鯛魚排，遭檢出不得驗出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」〇．〇二八ppm，長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海指出，這次檢出的濃度不高，不至於造成器官傷害，且恩氟喹啉羧酸可以透過人體代謝排出，若擔心自己吃到問題鯛魚，可以多喝水、加速代謝。

恩氟喹啉羧酸為一種氟奎諾酮類（fluoroquinolone）抗生素，可對抗革蘭陽性菌、革蘭陰性菌及黴漿菌，我國規定可用於牛豬及家禽等，但禁止使用在水產品。

毒物專家：濃度不高 不至於傷害器官

顏宗海認為，這次檢出濃度不高，應不至於造成器官傷害，但部分體質比較敏感民眾，可能因為吃到抗生素而出現過敏反應，產生皮膚蕁麻疹等症狀，此時民眾務必尋求醫療協助，不要自行購買過敏藥服用。

顏宗海說，恩氟喹啉羧酸可以透過人體代謝排出，除了確認自己購買的鯛魚排是否為這次檢出抗生素的問題批號外，若擔心自己已經將問題鯛魚排吃下肚，近幾天可以透過多喝水的方式加速代謝，有助於將恩氟喹啉羧酸排出。

中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮則指出，「恩氟喹啉羧酸」為合成的廣效性抗生素，常用在治療牛、猪及家禽的沙門氏及大腸桿菌症、巴斯德桿菌菌症及黴漿菌感染，有神經、心臟毒性，人體食用可能會導致腸胃不適、嗜睡、緊張性全身痙攣、呼吸困難等症狀，長期食用會對關節，肝腎功能造成傷害，更進一步還會傷害生殖細胞，可能造成不孕。

