新北防災都更2.0首案通過 蘆洲光華段海砂屋重建

新北市蘆洲區光華段965地號都市更新案，通過市府審議，成為防災都更2.0首件核准個案。（記者羅國嘉攝）

住戶自組更新會

新北市蘆洲區光華段九六五地號社區二〇一八年七月被鑑定為高氯離子鋼筋混凝土建築物（海砂屋），住戶自組更新會推動都更重建，日前通過市府審議，成為防災都更二．〇首件核准個案，成功取得一．五倍容積獎勵，從原基準容積二〇〇％透過防災專案調整為四四〇％，還有多項經費補助，為老舊社區打造更安全宜居的環境。

取得1.5倍容積獎勵

新北住都中心指出，該案由地主自組更新會，住都中心擔任全案管理單位，提供從建築設計、都更規劃、審議協助、融資媒合到工程管理的一條龍服務，「讓居民主導、市府協力」成為重要基礎。

都市更新處更新發展科長林琬臻表示，此案將興建一幢二棟地上十六、十七層及地下四層的新大樓，更新後住戶由原本九十五戶提升至一九六戶，全面導入綠建築設計及耐震強化，市府也協助取得一次到位的防災容積獎勵，有效降低住戶財務負擔。

林琬臻指出，防災都更二．〇共受理十八案，其中蘆洲區光華段是依都市更新條例程序審議通過的首案，另八件取得一〇〇％同意核發核准函，還有七件審議中，二件遭駁回，申請熱區主要集中蘆洲與三重。

市議員顏蔚慈說，根據內政部統計，截止今年全台列管的二五三件海砂屋，新北占一〇八件，三蘆更是危老房屋密集區，市府應加強宣導與輔導住戶整合重建。針對內政部今年底將投入五十億元推動老宅延壽，建議市府協助盤點可申請建物，並提供跨局處資源，加速改善老屋居住品質。

另外，城鄉發展局再度調整社會住宅入住機制，新增「育有一名以上子女家庭一般戶加籤措施」，並下修原住民族長者優先戶年齡至五十五歲，新制適用於十二月招租的三峽國光二期（B區）三〇二戶及泰山中山青年社宅二〇六戶。

