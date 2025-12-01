重視動物福祉 國研院研發器官晶片、仿生教具

學生實際操作仿生教具，模擬臨床診療與手術演練，提升技能熟練度。（中興大學提供）

動物福祉受重視，實驗動物減量呼聲也不斷，歐美相關法規已建立，我國也成立台灣動物實驗替代科技跨部會平台，國家實驗研究院亦研發相關動物實驗替代方法，如器官晶片、AI數據演算及仿生訓練教具，減少實驗動物的犧牲。

成立跨部會平台推動3R原則

國研院國家生物模式中心組長吳佩華表示，全球重視動物福祉是不可逆的趨勢，「人過得越來越好，也希望動物越過越好」，實驗動物的減量法規與配套以歐美走得較前面。台灣則在二〇二二年十月成立台灣動物實驗替代科技跨部會平台，由行政院召集國科會、農業部、環境部、衛福部、教育部、經濟部及中研院共同推動，目標動物實驗3R（替代、減量及優化）。

吳佩華舉例，動物實驗分控制組、測試組，再加上不同劑量、不良反應耗損等，若要測試一種新藥成分，一次實驗就約需七十二隻動物，找到有效劑量更要好幾次實驗，犧牲的動物非常多。

吳佩華也說，化妝品、保養品常需進行皮膚、眼睛等安全性實驗，過往多用實驗兔，後來採用大鼠皮膚，再到使用牛豬屠體額外不食用的皮膚，但終究仍是生命，如今進展到在細胞培養的皮膚組織實驗，造就器官晶片發展。

生模中心近年大力研發器官晶片，吳佩華表示，已跟美國購買肝臟器官晶片，取代實驗小鼠，使用人類肝臟細胞，更貼近人體試驗，但缺乏生物全身系統性反應的風險評估，故動物實驗的替代方法多採複合科技，還可結合AI數據演算，提高精準度。

