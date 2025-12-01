為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    減少動物實驗 6校聯盟發展替代科技／教部補助推動 上路1年多開設77門課、培育2600人次學生

    2025/12/01 05:30 記者林曉雲／台北報導
    成大與夥伴學校屏東科技大學交流動物實驗相關議題。（成大提供）

    成大與夥伴學校屏東科技大學交流動物實驗相關議題。（成大提供）

    歐美國家將「動物實驗替代科技」視為生醫發展重要戰略，以因應新藥開發挑戰，提升環境食安；我國教育部推動「大學校院動物實驗替代科技人才培育計畫」，補助中興、台大、中央、成大、屏科大及嘉大組成跨校教學聯盟，發展3D圖譜、數位影像、VR／AR技術、器官晶片等非動物替代模型（NAMs）課程，上路一年多開設七十七門課，培育二六〇〇人次學生。

    實驗動物使用量逐年減少

    根據農業部去年十月發布「實驗動物人道管理年報」統計，二〇二三年實驗動物總使用量為一七九五萬多隻，其中不含胚胎使用量為一一二萬多隻，較前一年度減少三．四五％；使用量最大為雞胚，共使用一六四六萬多隻，主要用於「製造生物製劑」研究計畫；不含胚胎使用量最大為囓齒類動物，共六十七萬多隻，以小鼠最多，次為大鼠及其他鼠類。

    採學中做 推動產業實習見習

    行政院二〇二二年啟動「台灣動物實驗替代科技」跨部會平台部署三大主軸：「替代科技研發」、「減量策略與驗證平台建置」、「優化動物實驗管理」，盼加速建立可和動物實驗互補搭配的替代技術。

    教育部資科司科長張寶儷說明，中興大學作為教育部計畫的推動中心，聯盟六校開設七十七門課程，採「學中做」，將替代方法融入教學，加強大學生及研究生的動物實驗替代科技跨領域知識及實作能力，並推動產業實習見習，培育學員累計逾二六〇〇人次，包括大學生、碩博士生及博士後研究、教師、醫師、業界人士，另赴業界實習學生也有一七七人次。計畫推動期程從二〇二四年至二〇二七年止。

    補助開設動物實驗倫理課程

    動物實驗替代科技強調「3R原則（替代、減量、優化）」，亦補助大學開設動物實驗倫理課程。如「擴增實境模擬動物實驗課程」，以AR／VR技術重現手術操作，無需實體動物練習；「動物實驗替代技術實作」則實際操作體外細胞模型培養，學習建立替代動物試驗的完整流程，並進行數據蒐集與分析。

    教育部「動物實驗替代科技人才培育計畫」小檔案

