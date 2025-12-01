桃機三航廈北登機廊廳 今試營運

桃園機場第三航廈北登機廊廳率先在今天開始試營運，提供八個登機門服務旅客。（資料照）

主體工程流標3次 歷經8年半施工

桃園國際機場第三航廈如火如荼興建中，歷經八年半，交通部常務次長林國顯昨表示，該航廈的北登機廊廳率先在今天開始試營運，提供八個登機門服務旅客。新廊廳一年可增加五八〇萬人次服務量，十二月下旬正式營運。

年增580萬服務旅次 首發航班最快8點後出發

桃機第一及第二航廈年服務量能為三七〇〇萬人次，隨日益增長的旅運需求難以負荷，政府規劃增建第三航廈，可新增四五〇〇萬旅運人次年服務量，讓桃機整體服務能量大幅提升至每年八二〇〇萬人次。

第三航廈工程包括航廈主體、北／南登機廊廳、辦公大樓、能源中心、變電站等，二〇一七年開始施工。不過工程一波三折、一再延宕，包括主體工程設計複雜、工期太緊、經費太低，過去廠商不敢承接，後又遇到營造業缺工、工料上漲等，前後歷經三次修正計畫，目前經費上調至一二八三．七三億元。

經克服困難，北廊廳今年九月率先完工，今日試營運，十二月下旬正式營運。第三航廈主體工程因流標三次，經簡化設計、降低施工難度等，土建、機電工程分別自二〇二一年六月與十月動工，預計待南登機廊廳等其他項目完工後，二〇二七年下半年啟用。

北廊廳自第二航廈D10登機門往後延伸，新設D11至D18登機門，一年可增加五八〇萬人次的旅客上下機。目前報到及安檢由第二航廈進行。

桃機副總經理孫宏彬表示，北廊廳初期為出境航班，未來會供給入境航班，安排國籍航空為主，即華航、長榮、星宇航空。今日規劃華航、長榮及星宇各一出發航班，首發航班最快上午八點多出發。

