公職獸醫》工作繁重、民眾謾罵 人才流失

「近廿年來動保工作繁重，成為壓垮公職獸醫師最後一根稻草。動保工作不只處理動物問題，更重要是處理『人的問題』，這是學校沒教的事。」有廿五年公職資歷的嘉縣家畜疾病防治所長林珮如說，以前考上公職「光宗耀祖」，現在民間獸醫師待遇較好，加上公職獸醫工作日益繁重、人才流失，但工作在搶救動物生命與農漁民心血，「這是有意義的工作！」

昔時考上「光宗耀祖」 現在民間任職有「錢途」

一位動保人士說，遊蕩犬貓有時會造成公共衛生，或追車導致民眾受傷，若遇飼主虐待或不當飼養犬貓，需與獸醫師或動物保護管制隊交手；動物的問題有「動物保護法」依循，最難處理的反而是「人的問題」，因為常面對不理性質疑或謾罵。

中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫說，全國公職獸醫師約千人，缺額近百人。公職獸醫師職等低，多為薦任六至七職等，升遷幅度有限，但負責豬、牛、禽、魚等畜產養殖前期疾病防治，攸關食品安全，建議中央提升縣市動物防疫機關主管職務列等，同時將動物保護與動物防疫專責兩者分家，聘任專職動保人員，讓公職獸醫師在動物防疫工作提供最大量能。

開業獸醫師月入百萬 薪資落差大

林珮如說，民間開業獸醫師月入達十萬元、甚至百萬元，與公職獸醫薪資落差大，導致獸醫人力往民間流動；今年六月起，地方政府依中央規定編列預算，提供不開業獎金每人一萬元至三萬元，對有獸醫師資格而轉任其他業務工作的公職人員而言，可望提升回任公職獸醫師意願。

