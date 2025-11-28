為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    輝達落腳 北士科規劃ㄈ字型輕軌

    2025/11/28 05:30 記者孫唯容／台北報導
    北士科輕軌路廊初步規劃

    北士科輕軌路廊初步規劃

    十字路廊可行性評估中 市府招商鎖定AI、智慧醫療、ICT產業

    輝達確定落腳北投士林科技園區T17、T18基地，目前預估將在春節前後和北市府正式簽地上權合約。台北市議會昨下午進行市政總質詢，台北市產發局長陳俊安表示，整體招商策略會以AI作為核心主軸，搭配智慧醫療及ICT（資訊與通信科技）產業。蔣萬安表示，針對中長期規劃，已進行北士科周邊「十字路廊」可行性評估，未來會有像「ㄈ字型」的輕軌，接著北士科福國路延伸到天母商圈、石牌商圈，這條路線屬於東西向，南北向則有北士科、承德路、士林商圈、大龍峒、大橋頭、寧夏夜市，銜接未來捷運民生汐止線。

    分南北與東西向 串連各商圈

    陳俊安表示，未來北士科整體招商策略會以AI作為核心主軸，搭配原先園區正在投入的智慧醫療及ICT產業，因此未來T3、T4、T12基地，將鎖定AI相關上下游產業鏈廠商，如AI設備的專利檢測方面等；另T12基地周邊的私有地，希望市府給予行政協助，目前已有大廠商提出辦公大樓需求。

    交通局︰積極補強大眾運輸

    針對交通、基礎建設部分，交通局長謝銘鴻承諾，年底前將盤點園區整體交通需求；根據估算，未來北士科每日旅運量三到五萬人，其中新北三重、蘆洲方向將占廿三％與四十％以上，必須積極建構公車專用道，補強大眾運輸並銜接輕軌路網，以及快速道路連結國道；且目前已有廠商、住宅進駐，像是短程的接駁路線，明年就需要開始運作，相關基礎設施都會在一、兩年內建置完畢。

    蔣萬安也補充，針對中長期規劃，為因應北士科及社子島的開發，現在北市捷運局已進行北士科周邊「十字路廊」的可行性評估，未來會有像「ㄈ字型」的輕軌，接著北士科福國路延伸到天母商圈、石牌商圈，這條路線屬於東西向，南北向則有北士科、承德路、士林商圈、大龍峒、大橋頭、寧夏夜市，銜接未來捷運民生汐止線，以及現有綠線。

