為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    花蓮馬太鞍溪建鋼構便橋 明年1月完成

    2025/11/26 05:30 記者王錦義／花蓮報導

    鳳凰颱風造成花蓮馬太鞍溪水暴漲，沖毀台九線溪底涵管便道，原預定昨日搶通，但中間又遇到溪水暴漲影響施工，多次沖毀便道路基，目前預估本月底前完成便道涵管搶通，另外大跨度的鋼構便橋，預計明年一月底前完工通車。

    公路局東區養護工程分局指出，鳳凰颱風後因馬鞍溪南側水位仍較大，本月十五日已先從北側便道進場搶修，觀察至十六日南側水位略下降後，同時進行南下便道搶修，因河床水路已偏南側，涵管便道配合河床現地水路位置，增設小跨度鋼便橋，以增加通洪斷面。

    不過，十八日清晨發生無預警水位暴漲，之前已完成的水路改道作業均遭沖毀，影響搶修進度。公路局東工分局指出，之後再發生數次水位暴漲，沖毀已完成路基，近日水位趨緩，花蓮工務段搶修團隊趕辦小跨度鋼便橋及排水工作，目前便道小跨度鋼便橋長廿四公尺已完成，後續進行路基填築及瀝青混凝土、標線等路面工程與安全防護作業。

    大跨度的鋼便橋工程也受鳳凰颱風及水位不定時暴漲等因素影響，延宕工期約七天，經公路局東區養護工程分局與廠商召開因應會議，廠商承諾再增加一組機具及人力趕辦，以明年一月底前完工通車為目標。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播