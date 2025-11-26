花蓮馬太鞍溪建鋼構便橋 明年1月完成

鳳凰颱風造成花蓮馬太鞍溪水暴漲，沖毀台九線溪底涵管便道，原預定昨日搶通，但中間又遇到溪水暴漲影響施工，多次沖毀便道路基，目前預估本月底前完成便道涵管搶通，另外大跨度的鋼構便橋，預計明年一月底前完工通車。

公路局東區養護工程分局指出，鳳凰颱風後因馬鞍溪南側水位仍較大，本月十五日已先從北側便道進場搶修，觀察至十六日南側水位略下降後，同時進行南下便道搶修，因河床水路已偏南側，涵管便道配合河床現地水路位置，增設小跨度鋼便橋，以增加通洪斷面。

請繼續往下閱讀...

不過，十八日清晨發生無預警水位暴漲，之前已完成的水路改道作業均遭沖毀，影響搶修進度。公路局東工分局指出，之後再發生數次水位暴漲，沖毀已完成路基，近日水位趨緩，花蓮工務段搶修團隊趕辦小跨度鋼便橋及排水工作，目前便道小跨度鋼便橋長廿四公尺已完成，後續進行路基填築及瀝青混凝土、標線等路面工程與安全防護作業。

大跨度的鋼便橋工程也受鳳凰颱風及水位不定時暴漲等因素影響，延宕工期約七天，經公路局東區養護工程分局與廠商召開因應會議，廠商承諾再增加一組機具及人力趕辦，以明年一月底前完工通車為目標。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法